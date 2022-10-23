國民黨在中共二十大被拋棄？馬英九：藍掌握交往的主流

中共第二十次全國代表大會中宣讀黨章修正案，強調「堅決反對和遏制台獨」，前總統馬英九說，這只是一個程序，但反應兩岸關係正惡化，民進黨抗中保台與自己執政八年一比非常清楚，他真正做到兩岸和平與繁榮。

另外，民進黨批國民黨如今被拋棄，馬英九也說，國民黨現在也仍掌握兩岸和平交流與發展的主流。

馬英九今上午出席林國春聯合競總成立時受訪表示，這不意外，中共喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪，但也反映出兩岸關係在惡化中。

馬英九隨後前往新北市長侯友宜及黨籍議員的中和聯合競選總部成立大會，並於活動前受訪表示，民進黨提出抗中保台會使兩岸關係更差，他執政八年中提出和解政策，讓兩岸真正能做到和平、繁榮，兩政府兩岸政策比較起來應該非常清楚。

另外，民進黨認為國民黨在中共二十大後「被拋棄」，馬英九說，民進黨現在被中共言詞恐嚇，講了一些不太適當的話，國民黨被誰拋棄？國民黨掌握了兩岸交往的主流，就是和平發展。