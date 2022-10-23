快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

教廷與中國大陸延長主教任命協議 外交部：密切觀察發展

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
天主教教宗方濟各日前在梵蒂岡寓所接受路透專訪時說，教廷就主教任命方式與中國大陸達成的不公開協議雖不盡理想，但因教廷有長遠考量，他仍希望這項協議能在10月到期時展期。路透
天主教教宗方濟各日前在梵蒂岡寓所接受路透專訪時說，教廷就主教任命方式與中國大陸達成的不公開協議雖不盡理想，但因教廷有長遠考量，他仍希望這項協議能在10月到期時展期。路透

我友邦教廷昨天宣布將再次延長「梵中主教任命臨時性協議」2年。外交部表示，我國政府對「梵中主教任命臨時性協議」的立場沒有改變，作為充分尊重宗教自由的國家，台灣希望該協議有助改善中國日益嚴重的宗教自由問題。

外交部指出，教廷曾多次對外公開表示，這項協議目的在處理教務議題，以及促進中國天主教徒擁有正常信仰生活的權利，不會觸及外交或政治事務，我方高度重視教廷這項莊嚴承諾。

外交部表示，近來中國政府迫害教會的手段變本加厲，中國的宗教自由及人權狀況持續惡化，忠於信仰與教廷而不願遭受中共控制的天主教徒遭遇更多的壓迫；許多主教及神職人員被強制要求加入中共控制的愛國會，所謂宗教「中國化」變成「國家化」甚或「中國共產黨化」，在黨領導一切的情況下，中國教友信仰的自由與良心面臨嚴重威脅。

外交部表示，將密切觀察相關情勢發展，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，為促進世界宗教自由做出貢獻，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

教廷 外交部 信仰

延伸閱讀

美台聯合生產武器？外交部：密切討論強化不對稱戰力

習近平出席G20？ 陸外交部：領導人與會消息適時發布

加拿大台裔皇家騎警遇刺身亡 外交部惋惜將提供協助

習近平稱不放棄對台動武 外交部：絕不接受中共設定

相關新聞

國民黨在中共二十大被拋棄？馬英九：藍掌握交往的主流

中共第二十次全國代表大會中宣讀黨章修正案，強調「堅決反對和遏制台獨」，前總統馬英九說，這只是一個程序，但反應兩岸關係正惡...

中共二十大引兩岸局勢討論 朱立倫批綠營政治操控對立

中國共產黨第二十次全國代表大會中將「反對與遏制台獨」寫入黨章，引發兩岸局勢討論，國民黨主席朱立倫表示，兩岸現有嚴峻挑戰，...

波波牙醫爭議 黃珊珊嗆陳時中：怎麼好漢做事不敢當

「醫師法」修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放實習名額，掀起牙醫界極大爭議。有牙醫背景的...

中共二十大胡錦濤疑被離場 王定宇：會走向更專制集權

中國共產黨第20次全國代表大會昨在北京落幕，民進黨立委王定宇今上午就中共20大後中國的政治、經濟、台海安全提出三個可能發...

六都攻防戰／謝龍介造勢「韓流」掀高潮 蔡英文站台衝黃偉哲聲勢

「韓流」再起？國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚封街辦競選總部成立造勢晚會，支持群眾擠爆現場，揮舞紅色國旗，高雄市前市長韓國瑜站台，高喊挺謝讓台南變彩色，現場掌聲雷動，高喊「凍蒜」；民進黨爭取連任的台南市長黃偉哲今成立「勝選總部」，蔡英文總統陪黃進場助講，全面拚勝選氣勢，各界好奇，台南會變彩色或維持深綠色？

教廷與中國大陸延長主教任命協議 外交部：密切觀察發展

我友邦教廷昨天宣布將再次延長「梵中主教任命臨時性協議」2年。外交部表示，我國政府對「梵中主教任命臨時性協議」的立場沒有改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。