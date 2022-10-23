教廷與中國大陸延長主教任命協議 外交部：密切觀察發展

我友邦教廷昨天宣布將再次延長「梵中主教任命臨時性協議」2年。外交部表示，我國政府對「梵中主教任命臨時性協議」的立場沒有改變，作為充分尊重宗教自由的國家，台灣希望該協議有助改善中國日益嚴重的宗教自由問題。

外交部指出，教廷曾多次對外公開表示，這項協議目的在處理教務議題，以及促進中國天主教徒擁有正常信仰生活的權利，不會觸及外交或政治事務，我方高度重視教廷這項莊嚴承諾。

外交部表示，近來中國政府迫害教會的手段變本加厲，中國的宗教自由及人權狀況持續惡化，忠於信仰與教廷而不願遭受中共控制的天主教徒遭遇更多的壓迫；許多主教及神職人員被強制要求加入中共控制的愛國會，所謂宗教「中國化」變成「國家化」甚或「中國共產黨化」，在黨領導一切的情況下，中國教友信仰的自由與良心面臨嚴重威脅。

外交部表示，將密切觀察相關情勢發展，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，為促進世界宗教自由做出貢獻，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。