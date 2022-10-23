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海巡署將採購新式旋翼無人機與作業車 部署東南沙

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署計畫於112年將耗資5000萬元，增購4架旋翼型無人機及專用的「載運作業車」，部署於東沙島、南沙太平島與金馬澎外島。圖為現役海巡旋翼無人機。圖／取自海委會官網
海巡署計畫於112年將耗資5000萬元，增購4架旋翼型無人機及專用的「載運作業車」，部署於東沙島、南沙太平島與金馬澎外島。圖為現役海巡旋翼無人機。圖／取自海委會官網

海巡署計畫於112年將耗資5000萬元，增購4架旋翼型無人機及專用的「載運作業車」，部署於東沙島、南沙太平島與金馬澎外島。

海巡署過去已採購20套旋翼無人機，但操控機制是採機動箱型配置，且抗風力性能遭到批評，此次採購標的，要求直接將操作機制整合在機動車輛上，便於行動，且可能採多旋翼，增加機體抗風係數。

根據112年海巡署預算書顯示，「旋翼型無人機發展計畫」第1年經費5000萬元，包括含金馬澎分署及東南沙分署各2500萬元，預計辦理旋翼型無人機含酬載、控制設備與專用載運作業車及飛行教育訓練等。將待預算通過後進行招標作業。

但立法院預算中心提醒，海巡署112年度預計增購旋翼型無人機4架及相關設備，以強化無人機隊量能，但海巡署於107及108年同一計畫中分別購置8架及12架合計20架旋翼型無人飛行載具，因保固期滿自111年度編列維修保養費預算1170萬元，至今年8月底執行數532萬元，占全年預算數比率45.47%。另旋翼型無人飛行載具設備妥善率109至111年8月底止分別為98.2%、95.8%及98.9%，其中以110年妥善率最低，故障數高達15天，該年度總故障天數偏高。要求改善，並提升操作手考照合格率。

據了解，審計部曾指出，海巡的旋翼型無人機因抗風性能不足，無法自艦艇上升空，因此閒置。但預算中心披露，民航局曾於111年8月10日會同中科院至海巡署無人機原廠實施輔助裝備驗測，並於111年9月12日核發型式檢驗合格證，海巡署已函發技術通報指導所屬妥適使用輔助裝置，以確保任務執行順遂、裝備妥善及發揮設備效益。

海巡署 東沙島

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