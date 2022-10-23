林耕仁質疑行政不中讓沈慧虹上台 竹市府：無選舉造勢

新竹市政府昨晚在香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動，國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑民進黨對手沈慧虹憑什麼身分上台？還批市府行政不中立。市府與沈慧虹都回應強調現場沒有任何選舉造勢行為，沒有行政不中立問題。

新竹市政府說明，過去市府活動也都歡迎卸任的首長參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達一份尊重。

市府強調，現場當事人沒有致詞，也無任何選舉造勢行為，呼籲有心人士不要事事都連結到選舉，停止刻意的選舉操作。

沈慧虹表示，她擔任公職32年，非常熟悉法規，一切就是符合規定，活動中她無致詞、無競選口號、無背心，根本沒有行政中立的問題，希望早日回歸正面選戰，用政見來爭取選民支持。