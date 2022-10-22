韓國瑜台南造勢 直呼「給民進黨30年夠了！」

前高雄市長韓國瑜今晚為國民黨台南市長候選人謝龍介站台助講，他說，台南市給民進黨30年機會「已經夠了」，更舉多位民進黨前輩例子指出，過去即使政黨和理念不同，先進的精神仍令人感佩，但這些都已離大家遠去，呼籲台南市民用選票做出選擇，讓謝龍介當市長，讓台南「從黑白變成彩色」。

韓國瑜說，他20多年前在立法院，看到多位立委雖與他政黨、理念不同，但令他發自內心佩服，包括前嘉義立委蔡同榮，每天抱著公投法，就像「基督教徒抱著聖經一樣」走到他面前鞠躬說「公投法很重要」純潔、執著的精神至今令他覺得感動。

韓國瑜回憶自己22歲時擔任上尉軍官，當年首次投票，宜蘭、基隆、台北單一選區，全家是國民黨黨員，但這一票投給了方素敏，「因為林義雄一家的遭遇， 台灣欠他們一個公道」他相信只要有理念、熱情與操守，即使不同黨派，有優店一樣可以被欣賞。

韓國瑜還說，前宜蘭立委黃煌雄、前宜蘭縣長陳定南的正派、勤勞與良善，都是讓他感悟「政黨不同，但發自內心尊敬」的民進黨前輩；當年行政院長蘇貞昌選台北縣長，外界看好的是國民黨提名的謝深山，民進黨前輩盧修一得了癌症還下跪，蘇最終當選，讓他看到「不求任何事」只希望當時民進黨能夠壯大 、願把一生生命投入在黨的可貴精神。

韓國瑜說，過去民進黨優秀前輩為台灣民主奉獻犧牲太多，不過30年前那些有理想、熱血且願意奮鬥的民進黨，已離大家遠去，包括80多歲民進黨第一位獲得諾貝爾獎的李遠哲博士，幾十年來都挺民進黨，但最近他說「民進黨第二次執政，貪汙腐敗如此嚴重」，令韓國瑜沈痛地說，「台南市民已不再欠民進黨」。

韓國瑜說，台南市民曾如此欣賞民進黨，曾當它是親生兒子般疼愛，可是現在台灣烏煙瘴氣；選舉一到，執政者不好好用手上權力造福百姓、培養下一代，反用國家資源控制媒體、培養網軍，大撒錢維護政權，已看不到民進黨的理想，令人非常惋惜。

韓國瑜呼籲，台南市民11月26日要用選票選擇「要黑白或是彩色的台南」，民進黨候選人黃偉哲連任，腳步持續像黑白電影般維持現狀，若大家完全覺醒「選民最大」決定支持謝龍介，相信台南天空會變成彩色。