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【即時短評】桃園成朱立倫期中考 「中間牌」拿幾分？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）與國民黨桃園市長候選人張善政（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫（左）與國民黨桃園市長候選人張善政（右）。圖／聯合報系資料照片

國民黨桃園市長候選人張善政在北桃園大造勢，這場攸關藍營六都能否過半的激烈選戰背後，更是對國民黨主席朱立倫領導力的期中測試。朱立倫小圈圈決策風格在黨內一路被批評，這次不滿聲浪一度在地方提名人選過程爆發，甚至影響整合步調。由朱立倫獨斷主導出線的張善政是否能當選，將直接連結朱立倫選後領導威信。

以張善政為代表，朱立倫對候選人提名堅持不用初選，據悉也是來自朱立倫「中間路線」的策略框架。歷經提名時的風風雨雨，朱立倫從上任就強調「親美友日和陸」，在悼念前日相安倍晉三降半旗、重新評價前總統李登輝、以及挺香港立場等事件上，力行爭取中間選民，也引起深藍砲轟。

桃園選戰勝負，對朱立倫來說，成為「中間牌」能否擴大藍營支持基礎、為選舉加多少分的試金石。奏效與否，關乎未來藍營路線能否定調。

不能否認的是，朱立倫在策略及黨主席位置上的發揮，證明他是國民黨現階段最有能力及意願，坐上分配位置的人，靠著完整的歷練及資歷，一方面拿出資源跟人脈投入黨，一方面也有完整規畫掌舵，擁有及願意運用政治資本的政治人物，在藍營檯面上並不多見。

但朱立倫必須面對的政治現實，就是一但桃園敗選，倒朱聲浪必定再起。朱立倫的強勢領導，已造成藍營地方及基層不滿，包括縣市議會議長選舉期間的抗議、提名爭議甚至被質疑不理中常會及全代會，恐都會因敗選爆發。

有熟悉黨務的藍委認為，桃園只要輸掉，就算台北或其他縣市贏，也沒人覺得朱立倫有功。若倒朱聲浪隨桃園輸而再起，立委和黨內各方山頭，應多會傾向「下注」新北市長侯友宜，瞄準2024勝機。

也就是說，桃園輸贏之間，將牽動藍營權力版圖變動，不管朱立倫能否坐穩主席位置，在政治情勢下，桃園人一票票選出的不僅是市長，更可能影響藍營政策路線方向。

朱立倫 桃園市長 新北市長

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