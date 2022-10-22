快訊

明池山莊1員工吐血、意識模糊 今午前撤離96人、留守5人

中共二十大修黨章 寫入「堅決反對和遏制台獨」

金馬獎動作特技指導朱科豐病逝！大腸癌早期無症狀 最可預防的癌症靠2種篩檢方法

影／洪奇昌公益晚宴58桌 陳時中出席喊棄保都是謠言

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民進黨台北市議員候選人洪婉臻（右）與民進黨前新聞部主任孟義超（左）。記者侯俐安／攝影
民進黨台北市議員候選人洪婉臻（右）與民進黨前新聞部主任孟義超（左）。記者侯俐安／攝影

民進黨創黨元老洪奇昌創建的台灣弘久社會關懷協會，昨晚在圓山飯店舉辦公益晚宴，席開58桌。洪奇昌、民進黨團總召柯建銘等多位綠營大咖到場，台北市候選人蘇煥智、陳時中也前後到場。晚間陳時中率多名民進黨議員候選人上台，強調坊間傳出「棄陳保珊」都是謠言。洪奇昌表示，「首都之戰」不能輸，全場中間選民都是關鍵，也點名鄭運鵬、蔡其昌、黃偉哲都要贏。

昨現場群眾來自醫藥、觀光、機械等各領域，多位綠營大咖到場，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、立委何志偉，以及台南市前市長、台北市長候選人蘇煥智與多名議員候選人都出席。並由洪奇昌外甥女，北市中正萬華候選人洪婉臻主持。

洪奇昌表示，他今年已72歲，盼能在有生之年，盡自己所能關懷周遭朋友，這也是「弘久社會關懷協會」設立目標，沒有任何意識型態、政治選項，唯一選項就是要熱愛台灣這塊土地。

趕在陳時中抵達前，洪奇昌介紹蘇煥智，「他是我永遠的兄弟」，兩人曾在台南並肩作戰，雖然是不同政黨，但是永遠的兄弟。蘇煥智直呼「洪奇昌已經是行政院長格局」，民主政治把大家結合在一起。

晚間陳時中進場，率議員候選人洪婉臻、林延鳳、顏若芳、簡舒培、李建昌、何孟樺、陳賢蔚等人上台。

陳時中昨上午才抽出12號，他說，台北市有12區，12區都要挺他。很多人焦慮北市候選人民調都在伯仲之間，但實際情形沒有那麼差，也會愈來愈好。媒體說已經到第三名，「這是不可能的」，還有謠言滿天飛說「棄陳保珊」，甚至說是總統的意思，都是謠言，也要大家堅定信心，讓台北更進步。

弘久社會關懷協會由洪奇昌創建，長期從事公益，疫情期間曾捐贈園國小少棒隊新制服、快篩試劑給萬華民眾。今年主要捐助對象高雄腦麻協會等單位。

民進黨台北市長候選人陳時中昨晚出席公益晚宴，率議員候選人洪婉臻、林延鳳、顏若芳、簡舒培、李建昌、何孟樺、陳賢蔚等人上台。記者侯俐安／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中昨晚出席公益晚宴，率議員候選人洪婉臻、林延鳳、顏若芳、簡舒培、李建昌、何孟樺、陳賢蔚等人上台。記者侯俐安／攝影
台北市候選人蘇煥智也到場。記者侯俐安／攝影
台北市候選人蘇煥智也到場。記者侯俐安／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中昨晚出席公益晚宴。記者侯俐安／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中昨晚出席公益晚宴。記者侯俐安／攝影
民進黨創黨元老洪奇昌創建的台灣弘久社會關懷協會，昨晚在圓山飯店舉辦公益晚宴，陳時中晚間到場。記者侯俐安／攝影
民進黨創黨元老洪奇昌創建的台灣弘久社會關懷協會，昨晚在圓山飯店舉辦公益晚宴，陳時中晚間到場。記者侯俐安／攝影

洪奇昌 台北市長 陳時中

延伸閱讀

陳時中、蔣萬安、黃珊珊今早都在內湖掃街 尬場意味濃

「波波爭議」醫師法附帶決議引風波 陳時中表態：反對附帶決議

陳、蔣民調近 高嘉瑜：蔣萬安不用努力就能有一定民調

影／畫過蔡英文、陳時中 國寶大師顔振手繪黃偉哲看板

相關新聞

學者：中共將挖我中南美友邦 美國出手恐也難保

中共外交部黨委委員、副部長馬朝旭20日在中共二十大記者會宣揚外交成就，稱「連續拿下台灣當局9個所謂邦交國」，國際上堅持一個中國的格局更加鞏固。下一波雪崩式斷交潮是否來臨？中國文化大學中國大陸研究所教授周陽山預期，北京將會挖光台灣邦交國，美國則可能動用其力量為台灣保住幾席；國防部前副部長林中斌也認為北京有可能再掀外交戰，且在台灣邦交數已很少的情況，再挖走兩、三個都可能讓台灣感到十分挫折。

影／洪奇昌公益晚宴58桌 陳時中出席喊棄保都是謠言

民進黨創黨元老洪奇昌創建的台灣弘久社會關懷協會，昨晚在圓山飯店舉辦公益晚宴，席開58桌。洪奇昌、民進黨團總召柯建銘等多位...

六都攻防戰／南科塞車夢魘 謝龍介、黃偉哲提解方搶攻南科票

南科近年就業人口增多，多數是外來人口，但聯外交通是一大問題，上下班尖峰時段塞車已成夢魘，藍綠台南市長候選人提交通解方搶攻南科票。國民黨台南市長候選人謝龍介下周將騎車、開車體驗塞車，面對問題、解決問題；民進黨現任市長黃偉哲提出要把AI智慧交通擴大運用改善南科交通壅塞，誰端的牛肉能吸引南科中間選民？仍待觀察。

紛擾會過去 林智堅發文「疼惜林智堅，支持沈慧虹」

新竹市前市長林智堅近月多次輔選民進黨新竹市長候選人沈慧虹，昨天還陪沈車隊掃街拜票，事後也在臉書發文，力挺8年戰友沈慧虹，...

六都攻防戰／陳其邁不急著請假 柯志恩陣營預言「洞隨時會爆開」

選舉抽籤日，爭取連任的高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長候選人柯志恩首度同台，陳其邁今天成立競總，但仍不急著請假，他認為「拚市政就是最好防禦」，保持市政、選舉戰場交錯彈性。柯志恩昨晚連跑2場晚會，她拉高分貝說，沒有人脈、金脈，為了高雄下一代的命脈，絕對力抗陳其邁，柯陣營預告，接下來有更多攻勢逼對手上擂台對決。

六都攻防戰／台中綠營猛攻韓國瑜話題 盧秀燕冷處理號次抽籤都缺席

高雄市前市長韓國瑜今到台中市為國民黨議員朱暖英站台，與台中市長盧秀燕緣慳一面。「禿子」、「燕子」難同台，但今晚盧秀燕與新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政「秀友善」，將先合體。 民進黨市長候選人蔡其昌沒放過機會，不斷提起「韓國瑜」影射「禿燕合體」，砲火目瞄準盧秀燕總統夢，要她說清楚。盧秀燕冷處理對手攻勢，反而槓上蔡英文總統，砲轟民進黨負面選舉後，拉抬輔選聲量，今晚她為張善政站台，更讓政壇期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。