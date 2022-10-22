影／洪奇昌公益晚宴58桌 陳時中出席喊棄保都是謠言

民進黨創黨元老洪奇昌創建的台灣弘久社會關懷協會，昨晚在圓山飯店舉辦公益晚宴，席開58桌。洪奇昌、民進黨團總召柯建銘等多位綠營大咖到場，台北市候選人蘇煥智、陳時中也前後到場。晚間陳時中率多名民進黨議員候選人上台，強調坊間傳出「棄陳保珊」都是謠言。洪奇昌表示，「首都之戰」不能輸，全場中間選民都是關鍵，也點名鄭運鵬、蔡其昌、黃偉哲都要贏。

昨現場群眾來自醫藥、觀光、機械等各領域，多位綠營大咖到場，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、立委何志偉，以及台南市前市長、台北市長候選人蘇煥智與多名議員候選人都出席。並由洪奇昌外甥女，北市中正萬華候選人洪婉臻主持。

洪奇昌表示，他今年已72歲，盼能在有生之年，盡自己所能關懷周遭朋友，這也是「弘久社會關懷協會」設立目標，沒有任何意識型態、政治選項，唯一選項就是要熱愛台灣這塊土地。

趕在陳時中抵達前，洪奇昌介紹蘇煥智，「他是我永遠的兄弟」，兩人曾在台南並肩作戰，雖然是不同政黨，但是永遠的兄弟。蘇煥智直呼「洪奇昌已經是行政院長格局」，民主政治把大家結合在一起。

晚間陳時中進場，率議員候選人洪婉臻、林延鳳、顏若芳、簡舒培、李建昌、何孟樺、陳賢蔚等人上台。

陳時中昨上午才抽出12號，他說，台北市有12區，12區都要挺他。很多人焦慮北市候選人民調都在伯仲之間，但實際情形沒有那麼差，也會愈來愈好。媒體說已經到第三名，「這是不可能的」，還有謠言滿天飛說「棄陳保珊」，甚至說是總統的意思，都是謠言，也要大家堅定信心，讓台北更進步。