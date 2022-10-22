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紛擾會過去 林智堅發文「疼惜林智堅，支持沈慧虹」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅發文表示，疼惜林智堅、票投沈慧虹。圖／取自林智堅臉書
新竹市前市長林智堅發文表示，疼惜林智堅、票投沈慧虹。圖／取自林智堅臉書

新竹市前市長林智堅近月多次輔選民進黨新竹市長候選人沈慧虹，昨天還陪沈車隊掃街拜票，事後也在臉書發文，力挺8年戰友沈慧虹，寫下「疼惜林智堅、懇請支持5號沈慧虹」，並強調紛擾會過去，建設會留下，7年多來留下的政績，無法被抹煞。

林智堅說，民主路上總有風雨，但風雨會過去，迎來晴空萬里的好天氣，過去這段時間，因為選舉關係，對手鋪天蓋地的抹黑攻擊，攻擊他也攻擊沈慧虹，並且攻擊過去戰戰兢兢、為建設新竹努力、打拼的新竹隊夥伴。

「紛擾會過去，建設會留下」，林智堅認為，雖然他與沈慧虹和市府團隊備受攻擊抹黑，「不過，建設是扎實的，市民看得到、用得到也感受得到，新竹真的不一樣了，新竹人走路有風，越來越光榮。」新竹市立動物園、新竹公園、新竹體育館都是幸福政績。

他也說，自己與沈慧虹、柯建銘總召和新竹隊的夥伴在過去7年多，把1天、當作2天、3天在打拚；並強調選舉就是要選賢與能，沈慧虹專業、有經驗，她有30年的公務經驗與7年多的市政經驗，「慧虹就像『飽穗的稻子，頭犁犁』」拜託大家支持專業、有經驗、誠懇的沈慧虹。

林智堅話鋒一轉指出，反觀對手，不只對新竹不熟悉，也時常找不到人，更沒有提出政見、願景，「無料、整天氣噗噗」，言行之間充滿菁英傲慢，遇到問題就逃避，甚至說謊，最不厚道的是還會過河拆橋。

林智堅還說，不管是民進黨做的民調或是媒體的民調，慧虹都已經微幅領先，「選情撥雲見日」，不過雖然微幅領先，但仍要步步為營，繼續用政績、用政見、用願景爭取支持。「要拜託所有疼惜智堅、肯定過去新竹改變的市民朋友，支持5號沈慧虹，還有民進黨提名的8席議員候選人，讓新竹隊的夥伴延續新竹光榮。」

新竹市前市長林智堅昨天陪民進黨新竹市長候選人沈慧虹車隊掃街前致詞相挺。記者張裕珍／攝影
新竹市前市長林智堅昨天陪民進黨新竹市長候選人沈慧虹車隊掃街前致詞相挺。記者張裕珍／攝影

沈慧虹 林智堅 新竹市選舉

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