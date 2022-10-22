紛擾會過去 林智堅發文「疼惜林智堅，支持沈慧虹」
新竹市前市長林智堅近月多次輔選民進黨新竹市長候選人沈慧虹，昨天還陪沈車隊掃街拜票，事後也在臉書發文，力挺8年戰友沈慧虹，寫下「疼惜林智堅、懇請支持5號沈慧虹」，並強調紛擾會過去，建設會留下，7年多來留下的政績，無法被抹煞。
林智堅說，民主路上總有風雨，但風雨會過去，迎來晴空萬里的好天氣，過去這段時間，因為選舉關係，對手鋪天蓋地的抹黑攻擊，攻擊他也攻擊沈慧虹，並且攻擊過去戰戰兢兢、為建設新竹努力、打拼的新竹隊夥伴。
「紛擾會過去，建設會留下」，林智堅認為，雖然他與沈慧虹和市府團隊備受攻擊抹黑，「不過，建設是扎實的，市民看得到、用得到也感受得到，新竹真的不一樣了，新竹人走路有風，越來越光榮。」新竹市立動物園、新竹公園、新竹體育館都是幸福政績。
他也說，自己與沈慧虹、柯建銘總召和新竹隊的夥伴在過去7年多，把1天、當作2天、3天在打拚；並強調選舉就是要選賢與能，沈慧虹專業、有經驗，她有30年的公務經驗與7年多的市政經驗，「慧虹就像『飽穗的稻子，頭犁犁』」拜託大家支持專業、有經驗、誠懇的沈慧虹。
林智堅話鋒一轉指出，反觀對手，不只對新竹不熟悉，也時常找不到人，更沒有提出政見、願景，「無料、整天氣噗噗」，言行之間充滿菁英傲慢，遇到問題就逃避，甚至說謊，最不厚道的是還會過河拆橋。
林智堅還說，不管是民進黨做的民調或是媒體的民調，慧虹都已經微幅領先，「選情撥雲見日」，不過雖然微幅領先，但仍要步步為營，繼續用政績、用政見、用願景爭取支持。「要拜託所有疼惜智堅、肯定過去新竹改變的市民朋友，支持5號沈慧虹，還有民進黨提名的8席議員候選人，讓新竹隊的夥伴延續新竹光榮。」
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