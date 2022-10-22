澄清湖健走展開今天行程 柯志恩：不好意思我比較晚來

今天是選前的超級星期六，高雄市長陳其邁今天下午成立競選總部，找來黨內最大咖蔡英文總統站台助選，國民黨柯志恩今早行程從澄清湖健走展開，接下來還要參加六位議員的競選總部成立大會。柯志恩開玩笑說，不好意思她來得比較晚，所以自己是3號，「請大家市長選3號，高雄換新衫」。

高市議員黃柏霖、黃香菽結合黨部資源，共在十月舉辦三場健走活動，繼雙十國慶日當天邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平到澄清湖健走後，今早又舉辦第二場，雖然陰雨綿綿，仍有不少市民清早起床外出運動，國民黨市長候選人柯志恩到場跟群眾互動，爭取支持。

在昨天號次決定之後，許多熱情市民看見柯志恩團隊就比出ok手勢，而且熱請喊「柯市長加油！」。

議員黃柏霖表示，疫情下舉辦大型造勢活動會擔心染疫問題，戶外空間寬敞、健走又能運動健身，這個月共辦三場健走活動，號召市民朋友多走出戶外活動，明天黨主席朱立倫也會參加世運主場館舉辦的升旗與快閃健走活動，慶祝台灣光復節。