快訊

桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

華郵：FBI搜索川普住宅 發現涉及中國、伊朗高度敏感機密文件

沒兼職何來護國神山 資策會前執行長吳瑞北舉張忠謀為例

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
資策會前執行長吳瑞北今天在臉書發文說明資策會內涵與分層權責，並以時任工研院院長的張忠謀創辦台積電為例。圖／取自吳瑞北臉書
資策會前執行長吳瑞北今天在臉書發文說明資策會內涵與分層權責，並以時任工研院院長的張忠謀創辦台積電為例。圖／取自吳瑞北臉書

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被指在資策會期間違法兼職科智企業，話題持續延燒。資策會前執行長吳瑞北在臉書發文說明資策會內涵與分層權責，並以時任工研院院長的張忠謀創辦台積電為例，「沒有當時工研院張忠謀兼職台積電董事長，會有今天的護國神山？」

針對連日來資策會爭議話題，吳瑞北今天在臉書以「戰略與戰術 分層與負責」發文，表示，針對高虹安在資策會的事，這段時間有一些正好是他主政，雖然上面還有董事會，但還是覺得有責任講清楚。

吳瑞北在文中指出，資策會是一個2千多人的機構，經濟部督導的法人中，以規模而言，資策會僅次工研院，工研院主推硬體、資策會主推軟體；但兩者還是有很大不同，資策會創立基金政府不到4成，工研院則是百分之百，資策會基本上是民間法人。

吳瑞北曾在資策會擔任執行長，他強調，執行長不可能管到很多細節，一定會分層授權分層負責。依事情不同各有其核決層級，不需要事事簽到執行長。所以自己對高虹安的出國讀博、發表論文、以及同時在科智任職有無報備一事表態，他並不想回應。

吳瑞北認為，在資策會那已經都是屬分層負責的事項。既然授權就要尊重被授權層級的決定，如有意見可把權再收回來，但在收回之前對被授權人的決定就應該要支持。高虹安的事要依當時的授權層級，即使自己是當時的執行長也不該隨便去說三道四。

吳瑞北也提及鼓勵出國開眼、內部創業、以及科研成果發表論文，是他當時擔任執行長時的決策，是戰略層級。由於高虹安的參選，使得有些人拿放大鏡甚至顯微鏡來審視當時資策會的作為，自己並沒有要為高虹安脫責，畢竟那是高虹安的事，而迄今她也做得非常高明。

不過，吳瑞北也說自己要為當時配合他去執行上述決策的許多同仁講話，那就如自己在《一枝草一點露》書最前頭所寫的，表達最大感激。他也在臉書放上當時的毛筆字「致那些日子在此與一群為國家、產業未來努力不倦的工作夥伴....」一言以蔽之。

吳瑞北最後也提到，有個朋友回得很好，舉出張忠謀的例子，1986年台積電成立了，但張忠謀直到1988年都還是工研院的院長，之後到1994年是工研院的董事長，台積電也是民間廠商吧，沒有當時工研院張忠謀兼職台積電董事長，會有今天的護國神山？

高虹安 台積電 法人

延伸閱讀

【重磅快評】習近平張忠謀APEC若見面 只能問聲好

張忠謀APEC將遇習近平？國安會：自然與各國領袖互動

張忠謀第5度擔任蔡政府APEC代表 蔡總統給「3任務」

張忠謀第6度任APEC代表 總統府10時45分記者會宣布

相關新聞

學者：中共將挖我中南美友邦 美國出手恐也難保

中共外交部黨委委員、副部長馬朝旭20日在中共二十大記者會宣揚外交成就，稱「連續拿下台灣當局9個所謂邦交國」，國際上堅持一個中國的格局更加鞏固。下一波雪崩式斷交潮是否來臨？中國文化大學中國大陸研究所教授周陽山預期，北京將會挖光台灣邦交國，美國則可能動用其力量為台灣保住幾席；國防部前副部長林中斌也認為北京有可能再掀外交戰，且在台灣邦交數已很少的情況，再挖走兩、三個都可能讓台灣感到十分挫折。

沒兼職何來護國神山 資策會前執行長吳瑞北舉張忠謀為例

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被指在資策會期間違法兼職科智企業，話題持續延燒。資策會前執行長吳瑞北在臉書發文說明資策會內...

六都攻防戰／台中綠營猛攻韓國瑜話題 盧秀燕冷處理號次抽籤都缺席

高雄市前市長韓國瑜今到台中市為國民黨議員朱暖英站台，與台中市長盧秀燕緣慳一面。「禿子」、「燕子」難同台，但今晚盧秀燕與新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政「秀友善」，將先合體。 民進黨市長候選人蔡其昌沒放過機會，不斷提起「韓國瑜」影射「禿燕合體」，砲火目瞄準盧秀燕總統夢，要她說清楚。盧秀燕冷處理對手攻勢，反而槓上蔡英文總統，砲轟民進黨負面選舉後，拉抬輔選聲量，今晚她為張善政站台，更讓政壇期待。

母雞在哪裡／天王輔選失色、中生代母雞崛起 國民黨世代交替加劇

不同於民進黨有蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，民眾黨有台北市長柯文哲扮演此次選戰「大母雞」角色，國民黨名義上可能扮演「大母雞」角色的如前總統馬英九、黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等人，在此次選戰中的角色反而邊緣化，甚至被說是「票房毒藥」，取而代之的是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等「小母雞之首」，反而成為站台要角。國民黨內輔選人士表示，這其實意味國民黨「世代交替」的速度，比外界想像得快；甚至到選後，縣市長都將主導國民黨的決策。

史瓦帝尼國王：籲世界各國正視中國帶來的威脅 挺台灣人捍衛家園

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）率訪團來台進行國是訪問，昨外交部長吳釗燮設宴歡...

纏訟7年！法院判台大醫院應提供器捐資料 柯文哲：我只寫SOP

有學者調閱當年柯文哲有無器捐摘取資料， 最高行政法院認為「台大醫院應提供」，判決確定。對此，柯文哲上午出席台北市原住民族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。