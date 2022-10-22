沒兼職何來護國神山 資策會前執行長吳瑞北舉張忠謀為例

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被指在資策會期間違法兼職科智企業，話題持續延燒。資策會前執行長吳瑞北在臉書發文說明資策會內涵與分層權責，並以時任工研院院長的張忠謀創辦台積電為例，「沒有當時工研院張忠謀兼職台積電董事長，會有今天的護國神山？」

針對連日來資策會爭議話題，吳瑞北今天在臉書以「戰略與戰術 分層與負責」發文，表示，針對高虹安在資策會的事，這段時間有一些正好是他主政，雖然上面還有董事會，但還是覺得有責任講清楚。

吳瑞北在文中指出，資策會是一個2千多人的機構，經濟部督導的法人中，以規模而言，資策會僅次工研院，工研院主推硬體、資策會主推軟體；但兩者還是有很大不同，資策會創立基金政府不到4成，工研院則是百分之百，資策會基本上是民間法人。

吳瑞北曾在資策會擔任執行長，他強調，執行長不可能管到很多細節，一定會分層授權分層負責。依事情不同各有其核決層級，不需要事事簽到執行長。所以自己對高虹安的出國讀博、發表論文、以及同時在科智任職有無報備一事表態，他並不想回應。

吳瑞北認為，在資策會那已經都是屬分層負責的事項。既然授權就要尊重被授權層級的決定，如有意見可把權再收回來，但在收回之前對被授權人的決定就應該要支持。高虹安的事要依當時的授權層級，即使自己是當時的執行長也不該隨便去說三道四。

吳瑞北也提及鼓勵出國開眼、內部創業、以及科研成果發表論文，是他當時擔任執行長時的決策，是戰略層級。由於高虹安的參選，使得有些人拿放大鏡甚至顯微鏡來審視當時資策會的作為，自己並沒有要為高虹安脫責，畢竟那是高虹安的事，而迄今她也做得非常高明。

不過，吳瑞北也說自己要為當時配合他去執行上述決策的許多同仁講話，那就如自己在《一枝草一點露》書最前頭所寫的，表達最大感激。他也在臉書放上當時的毛筆字「致那些日子在此與一群為國家、產業未來努力不倦的工作夥伴....」一言以蔽之。

吳瑞北最後也提到，有個朋友回得很好，舉出張忠謀的例子，1986年台積電成立了，但張忠謀直到1988年都還是工研院的院長，之後到1994年是工研院的董事長，台積電也是民間廠商吧，沒有當時工研院張忠謀兼職台積電董事長，會有今天的護國神山？