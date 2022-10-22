史瓦帝尼國王：籲世界各國正視中國帶來的威脅 挺台灣人捍衛家園

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）率訪團來台進行國是訪問，昨外交部長吳釗燮設宴歡迎時恩史瓦帝三世致詞表示，史瓦帝尼力挺台灣身為主權國家所應享有的一切權利，也呼籲世界各國應共同正視中國所帶來的威脅，並支持台灣人民捍衛家園。

吳釗燮則表示，對睽違4年後恩史瓦帝三世再度訪台表達誠摯歡迎，同時感謝史國長年來對台灣國際參與的堅定支持。

恩史瓦帝三世也表示，感謝台灣協助史國持續推動各項嘉惠民生的雙邊合作計畫，欣見台、史兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域均已有豐碩的合作成果，兩國人民福祉也不斷提升。

恩史瓦帝三世說，針對中國近期對台灣的持續文攻武嚇，他認為唯有透過和平方式才能真正解決爭端，史國力挺台灣身為主權國家所應享有的一切權利，也呼籲世界各國應共同正視中國所帶來的威脅，並支持台灣人民勇敢捍衛家園。

吳釗燮也在昨致詞時表示，在中國不斷加劇對台灣的軍事威脅之際，感謝恩史瓦帝國王仍親自率團訪台，展現對台灣人民的堅定支持，恩史瓦帝國王及史瓦帝尼王國政府在國際場域強力支持台灣有意義參與國際組織，以及呼籲維持台海區域和平與穩定的重要性，充分展現出台灣與史國的友誼無比堅實。

吳釗燮另指出，台史兩國在許多領域已建立互惠共利的合作，兩國不僅攜手對抗武漢肺炎疫情，台灣也持續協助史國政府自去年爆發的社會動盪中逐漸恢復，協助推動各項重建工作，使兩國的友誼更加緊密。

吳釗燮說，值此史國政府面對後疫情時期各項挑戰之際，我國政府將全力提供必要的協助。