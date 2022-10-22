快訊

桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

華郵：FBI搜索川普住宅 發現涉及中國、伊朗高度敏感機密文件

史瓦帝尼國王：籲世界各國正視中國帶來的威脅 挺台灣人捍衛家園

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
我國非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應我國政府邀請，率團抵台進行國是訪問，圖為外交部長吳釗燮（左）到場接機，恩史瓦帝三世（右）當時穿著史瓦帝尼傳統服飾。本報資料照片
我國非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應我國政府邀請，率團抵台進行國是訪問，圖為外交部長吳釗燮（左）到場接機，恩史瓦帝三世（右）當時穿著史瓦帝尼傳統服飾。本報資料照片

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）率訪團來台進行國是訪問，昨外交部長吳釗燮設宴歡迎時恩史瓦帝三世致詞表示，史瓦帝尼力挺台灣身為主權國家所應享有的一切權利，也呼籲世界各國應共同正視中國所帶來的威脅，並支持台灣人民捍衛家園。

吳釗燮則表示，對睽違4年後恩史瓦帝三世再度訪台表達誠摯歡迎，同時感謝史國長年來對台灣國際參與的堅定支持。

恩史瓦帝三世也表示，感謝台灣協助史國持續推動各項嘉惠民生的雙邊合作計畫，欣見台、史兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域均已有豐碩的合作成果，兩國人民福祉也不斷提升。

恩史瓦帝三世說，針對中國近期對台灣的持續文攻武嚇，他認為唯有透過和平方式才能真正解決爭端，史國力挺台灣身為主權國家所應享有的一切權利，也呼籲世界各國應共同正視中國所帶來的威脅，並支持台灣人民勇敢捍衛家園。

吳釗燮也在昨致詞時表示，在中國不斷加劇對台灣的軍事威脅之際，感謝恩史瓦帝國王仍親自率團訪台，展現對台灣人民的堅定支持，恩史瓦帝國王及史瓦帝尼王國政府在國際場域強力支持台灣有意義參與國際組織，以及呼籲維持台海區域和平與穩定的重要性，充分展現出台灣與史國的友誼無比堅實。

吳釗燮另指出，台史兩國在許多領域已建立互惠共利的合作，兩國不僅攜手對抗武漢肺炎疫情，台灣也持續協助史國政府自去年爆發的社會動盪中逐漸恢復，協助推動各項重建工作，使兩國的友誼更加緊密。

吳釗燮說，值此史國政府面對後疫情時期各項挑戰之際，我國政府將全力提供必要的協助。

吳釗燮 台灣人 史瓦帝尼

延伸閱讀

史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素

法媒訪吳釗燮：台灣決心抵抗入侵 阻擋中國擴張

加台國會議員友好協會長訪台 吳釗燮頒贈獎章設宴

瓜地馬拉使節會議演說 吳釗燮：續推踏實外交

相關新聞

學者：中共將挖我中南美友邦 美國出手恐也難保

中共外交部黨委委員、副部長馬朝旭20日在中共二十大記者會宣揚外交成就，稱「連續拿下台灣當局9個所謂邦交國」，國際上堅持一個中國的格局更加鞏固。下一波雪崩式斷交潮是否來臨？中國文化大學中國大陸研究所教授周陽山預期，北京將會挖光台灣邦交國，美國則可能動用其力量為台灣保住幾席；國防部前副部長林中斌也認為北京有可能再掀外交戰，且在台灣邦交數已很少的情況，再挖走兩、三個都可能讓台灣感到十分挫折。

張善政說桃園好大家都知道 競辦：雙鄭像旅人沙漠見綠洲 急著連結

國民黨桃園市長候選人張善政昨天抽中1號，表示「桃園是永遠第一名的城市」。對手鄭運鵬競辦發言人林芸帆表示，感謝張善政先生對...

六都攻防戰／台中綠營猛攻韓國瑜話題 盧秀燕冷處理號次抽籤都缺席

高雄市前市長韓國瑜今到台中市為國民黨議員朱暖英站台，與台中市長盧秀燕緣慳一面。「禿子」、「燕子」難同台，但今晚盧秀燕與新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政「秀友善」，將先合體。 民進黨市長候選人蔡其昌沒放過機會，不斷提起「韓國瑜」影射「禿燕合體」，砲火目瞄準盧秀燕總統夢，要她說清楚。盧秀燕冷處理對手攻勢，反而槓上蔡英文總統，砲轟民進黨負面選舉後，拉抬輔選聲量，今晚她為張善政站台，更讓政壇期待。

母雞在哪裡／天王輔選失色、中生代母雞崛起 國民黨世代交替加劇

不同於民進黨有蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，民眾黨有台北市長柯文哲扮演此次選戰「大母雞」角色，國民黨名義上可能扮演「大母雞」角色的如前總統馬英九、黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等人，在此次選戰中的角色反而邊緣化，甚至被說是「票房毒藥」，取而代之的是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等「小母雞之首」，反而成為站台要角。國民黨內輔選人士表示，這其實意味國民黨「世代交替」的速度，比外界想像得快；甚至到選後，縣市長都將主導國民黨的決策。

史瓦帝尼國王：籲世界各國正視中國帶來的威脅 挺台灣人捍衛家園

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）率訪團來台進行國是訪問，昨外交部長吳釗燮設宴歡...

纏訟7年！法院判台大醫院應提供器捐資料 柯文哲：我只寫SOP

有學者調閱當年柯文哲有無器捐摘取資料， 最高行政法院認為「台大醫院應提供」，判決確定。對此，柯文哲上午出席台北市原住民族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。