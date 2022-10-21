堂哥抽中6號陪掃街 陳柏惟喊：兄弟一起來服務鄉親

台中市議員選舉候選人今完成號次抽籤，台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井區）無黨籍候選人陳玄曄抽中6號，喊出「1126票投6號」，今天傍晚5時在綽號「3Q」的前立委、堂弟陳柏惟陪同下，由烏日出發以車隊掃街造勢，陳柏惟還喊出「延續3Q團隊服務，未來兄弟一起服務鄉親」。

掃街車隊以陳玄曄的志工、家人組成，陳柏惟執麥克風為陳玄曄拉票，吸引下班的民眾和住戶注目、比讚，還有車輛短鳴喇叭、放鞭炮，甚至吶喊「加油」表示支持、車隊在掃街途中前往大肚合興宮參拜，祈求國泰民安、競選過程平安順利。

陳玄曄表示，上次站宣傳車是去年為立委林靜儀輔選，當時他和陳柏惟多次站上宣傳車拜託民眾票投林靜儀。現在站上掃街吉普車，為自己爭取選民認同，責任與壓力又更大了。他出身基層、就學時從洗碗工一路努力到成為主廚、餐廳負責人、甚至是陳柏惟特助，始終堅持「為民眾發聲」，他要延續陳柏惟未完成的建設與政策，真正達到「3Q團隊，接棒實踐」。

陳柏惟表示，過去陳玄曄為他反罷免、為林靜儀輔選、甚至兩人一起騎單車回選區服務，堂哥都押後、看顧整個團隊。這次堂哥義無反顧參選市議員，資源少又辛苦，靠自己從七月起天天站路口、幾乎步行走遍選區，相信堂哥未來絕對能延續3Q團隊的服務，會是個以民為主、服務勤快的好議員。