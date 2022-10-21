快訊

直擊伯爵山莊慘況！受災戶家中仍泡水 重建家園得花數個月

金鐘57／金鐘獎得獎名單 「寶島神很大」奪生活風格節目獎（持續更新）

金鐘57／AKIRA氣勢全開！正名「第一代姐夫」與具俊曄別苗頭

堂哥抽中6號陪掃街 陳柏惟喊：兄弟一起來服務鄉親

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供

台中市議員選舉候選人今完成號次抽籤，台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井區）無黨籍候選人陳玄曄抽中6號，喊出「1126票投6號」，今天傍晚5時在綽號「3Q」的前立委、堂弟陳柏惟陪同下，由烏日出發以車隊掃街造勢，陳柏惟還喊出「延續3Q團隊服務，未來兄弟一起服務鄉親」。

掃街車隊以陳玄曄的志工、家人組成，陳柏惟執麥克風為陳玄曄拉票，吸引下班的民眾和住戶注目、比讚，還有車輛短鳴喇叭、放鞭炮，甚至吶喊「加油」表示支持、車隊在掃街途中前往大肚合興宮參拜，祈求國泰民安、競選過程平安順利。

陳玄曄表示，上次站宣傳車是去年為立委林靜儀輔選，當時他和陳柏惟多次站上宣傳車拜託民眾票投林靜儀。現在站上掃街吉普車，為自己爭取選民認同，責任與壓力又更大了。他出身基層、就學時從洗碗工一路努力到成為主廚、餐廳負責人、甚至是陳柏惟特助，始終堅持「為民眾發聲」，他要延續陳柏惟未完成的建設與政策，真正達到「3Q團隊，接棒實踐」。

陳柏惟表示，過去陳玄曄為他反罷免、為林靜儀輔選、甚至兩人一起騎單車回選區服務，堂哥都押後、看顧整個團隊。這次堂哥義無反顧參選市議員，資源少又辛苦，靠自己從七月起天天站路口、幾乎步行走遍選區，相信堂哥未來絕對能延續3Q團隊的服務，會是個以民為主、服務勤快的好議員。

車隊在繞行烏日、大肚、龍井後結束行程，陳柏惟、陳玄曄對一路相隨的志工和熱情民眾表示感謝，表示一定會拚到最後一刻，讓選民看到翻轉烏大龍的希望。

台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）拿麥克風陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）拿麥克風陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）拿麥克風陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）拿麥克風陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）拿麥克風陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供
台中市議員候選人陳玄曄（左）抽中6號，今天傍晚在前立委、堂弟陳柏惟（右）拿麥克風陪同下，車隊掃街造勢。圖／陳玄曄提供

2022大選

延伸閱讀

南投縣長民調拉近？ 候選人蔡培慧、許淑華：各自努力

號次抽籤／台中市長選舉 蔡其昌親抽中2號 盧秀燕、陳美妃都代抽

號次抽籤／台中市長選舉 盧秀燕3號、蔡其昌2號、陳美妃1號

用石斑、鳳梨做麵！到台南挺陳怡珍 陳柏惟：支持台灣的年輕人

相關新聞

TVBS民調／張善政支持度38%居冠 領先鄭運鵬11個百分點

桃園市長戰況激烈，根據TVBS最新民調，國民黨市長候選人張善政以38%支持度，贏過民進黨對手鄭運鵬的27%，雙方差距11...

反擊柯建銘三問 高虹安競辦批這三人是「新竹暗黑鐵三角」

新竹市選情白熱化，立法院民進黨團總召柯建銘槓上民眾黨市長候選人高虹安，今天在致詞時狂轟高是「斐陶斐菁英的白色邪惡」，並提...

林佳龍參選後蔡英文輔選10次 侯友宜選辦：是愛心還是不放心

民進黨新北市長候選人林佳龍近日上Podcast節目中，提出新北市長侯友宜的專業並不在城市治理，對於新北也缺乏遠景，繼續做...

PTT爆洽網紅發業配文 沈慧虹陣營澄清：帳號非競辦所有

近期臉書社群發起「新竹改變大聲說」串連貼文，昨晚PTT爆出有聲稱是民進黨新竹市長候選人沈慧虹陣營接洽網紅發發業配文，引發...

全台輔選當最強母雞？侯友宜：有力量時幫忙團隊盡義務

新北市長侯友宜今天下午視察汐止伯爵山莊災後復原狀況，被問到目前全台輔選的規畫如何？侯友宜說，他最重要的是善盡自己當市長...

堂哥抽中6號陪掃街 陳柏惟喊：兄弟一起來服務鄉親

台中市議員選舉候選人今完成號次抽籤，台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井區）無黨籍候選人陳玄曄抽中6號，喊出「1126票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。