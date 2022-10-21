Kolas成立公民事務部 提高掃街拜票頻率

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天宣布成立「公民事務部」，邀請壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農站台，希望民眾能提出意見或見解，探討不同的議題，歡迎各界參與公共事務討論。選戰剩下約1個月，Kolas表示，會繼續掃街拜票，與選民面對面；也在籌畫中區的競選總部，維持選情熱度。

Kolas提倡開放政府，認為縣政會議直播、政府標案公開透明、公開資訊隨時上架、擴大公共參與、落實清廉施政。

她說，公民事務部會舉辦很多場實體的公民座談會，明天就會有第一場，由國發會主委龔明鑫和公民團體座談。相信民眾各自對於政策有不同的主張與意見，藉由座談會由公民提出解方與見解，匯集成為政見與做法。

針對選舉進入最後倒數1個月，Kolas說，會增加掃街拜票、逐戶拜訪的頻率，一定會跟民眾面對面說明政策理念，選舉策略上會用更有效率的方式爭取支持。同時在中區籌辦競總，北區也會有幾場大型的造勢活動，而南區是災區，陸續會有災區重建的議題，廣邀大家一起討論，維持支持的熱度。

Kolas說，政治應該要公開透明，今年主張跨族群、跨政黨，任何人有相同的理念，想要讓花蓮更好，都可以是盟友，共同解決問題，跟很多議員也都有保持聯繫。