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Kolas成立公民事務部 提高掃街拜票頻率

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，公民參與是要關心與瞭解公共事務，民眾要有知道的權利，更要參與行動。記者王思慧／攝影
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，公民參與是要關心與瞭解公共事務，民眾要有知道的權利，更要參與行動。記者王思慧／攝影

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天宣布成立「公民事務部」，邀請壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農站台，希望民眾能提出意見或見解，探討不同的議題，歡迎各界參與公共事務討論。選戰剩下約1個月，Kolas表示，會繼續掃街拜票，與選民面對面；也在籌畫中區的競選總部，維持選情熱度。

Kolas提倡開放政府，認為縣政會議直播、政府標案公開透明、公開資訊隨時上架、擴大公共參與、落實清廉施政。

她說，公民事務部會舉辦很多場實體的公民座談會，明天就會有第一場，由國發會主委龔明鑫和公民團體座談。相信民眾各自對於政策有不同的主張與意見，藉由座談會由公民提出解方與見解，匯集成為政見與做法。

針對選舉進入最後倒數1個月，Kolas說，會增加掃街拜票、逐戶拜訪的頻率，一定會跟民眾面對面說明政策理念，選舉策略上會用更有效率的方式爭取支持。同時在中區籌辦競總，北區也會有幾場大型的造勢活動，而南區是災區，陸續會有災區重建的議題，廣邀大家一起討論，維持支持的熱度。

Kolas說，政治應該要公開透明，今年主張跨族群、跨政黨，任何人有相同的理念，想要讓花蓮更好，都可以是盟友，共同解決問題，跟很多議員也都有保持聯繫。

吳怡農表示，公民參與是要關心與瞭解公共事務，民眾要有知道的權利，更要參與行動，除了投票外，還需要做更多，像是社區的緊急應變能力，都應該要建立起來，大家都可以為國家出一份力。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka提倡開放政府，今天宣布成立「公民事務部」。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka提倡開放政府，今天宣布成立「公民事務部」。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（前排左三）今天宣布成立「公民事務部」，邀請壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農（前排左四）站台，與支持者合影。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（前排左三）今天宣布成立「公民事務部」，邀請壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農（前排左四）站台，與支持者合影。記者王思慧／攝影

2022大選 花蓮縣選舉 Kolas

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