朱立倫酸陳明通教授替局長發言 綠委嗆當好看守黨主席

國安局長陳明通昨天表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，國民黨主席朱立倫諷刺，難道又是「陳教授」在替「陳局長」發言。對此，民進黨立委許智傑批評，請朱立倫好好地當他的看守黨主席，不要再靠舔共刷存在感了。

陳明通昨天在立法院備詢時表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想則可能是「以戰逼談」，朱立倫今天下午受訪時則說，自己昨天跟一些退役將領談話時，大家聽到都感到很驚訝，一位國安局長怎麼會這樣說話，「這應該是陳教授在發言，不是陳局長在發言」。

許智傑下午透過影片向媒體表示，奉勸朱立倫好好的當他的看守黨主席，不要再靠舔共刷存在感了，全世界在俄烏戰爭後都知道，面對獨裁者只靠內政治理好是不夠的，「朱立倫難道不懂嗎？」

許智傑也說，請朱立倫不要天天想著當老共發言人，應該要大聲說出反對中共總書記習近平再次連任，譴責習近平試圖以武促統，這才是台灣人民的心聲。