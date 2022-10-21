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近10年來刪最少 北市議會給下任市長總預算1774.9億

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
明年北市府的總預算案，下午在議會通過，議員開心拍這次會期的畢業照。記者楊正海／攝影
明年北市府的總預算案，下午在議會通過，議員開心拍這次會期的畢業照。記者楊正海／攝影

下一任台北市長、也就是明年北市府的總預算案，下午在議會三讀通過。北市主計處長鄭瑞成指出，歲出原列1777.19億元，審議結果計列1774.9億元，刪減2.29億元，是近10年來刪減最少的一次。刪減最多的是災害準備金，原列20億元，刪減2億元，准列18億元。

另外，市府二備金被視為市長的「小金庫」，市府編列7.4億，議會財建委員會審議時砍4000萬，但政黨協商時，又恢復為7.4億元；民進黨議會黨團總召江志銘指出，由此可見，藍、綠黨團對於自己的市長參選人未來入主北市府，都非常有信心。

國民黨議會黨團書記長秦慧珠表示，因明年二備金不是柯文哲使用，而是新市長，政黨協商時，決定給新市長一個機會。至於總預算刪最少，因不是下任市長是誰，給他充足的預算，也可以放手去做事。

今年歲出和去年相比，去年是台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突襲、藐視議會風波，議員怒而暫擱預算案，經柯文哲向議會道歉，解釋是誤會，並迫切希望災準金、二備金通過，總預算以1715億元過關，但大砍29.98億元，是近10年來最多的一次。

鄭瑞成則指出，會大砍29.98億元，主因是購買疫苗預算被刪，占其中28億元。至於明年歲出主要刪減項目，包括災害準備金原列20億元，刪減2億元，准列18億元；警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費刪減0.04億元，准列4.61億元；教育局補助本市地方教育發展基金刪減0.02億元，准列50.70億元；內湖、木柵及北投垃圾焚化廠購買廢氣處理設備作業用尿素等材料刪減0.02億元，准列0.22億元。

主計處表示，112年度總預算案，歲入原列1738.60億元，審議結果計列1750.22億元，淨增11.62億元；歲出原列1,777.19億元，審議結果計列1,774.90億元，刪減2.29億元。明年歲入歲出相抵計差短24.68億元，連同債務還本80.58億元，合共尚須融資調度105.26億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

北市

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