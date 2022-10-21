高端疫苗未獲日本認可代表無效？ 李秉穎：邏輯不通

高端疫苗不在日本認證疫苗名單之中，使得高端族必須提供PCR陰性證明，或要重新接種疫苗，進而有傳言指出，這代表高端疫苗無效。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今出席指揮中心記者會，他說，「這說法邏輯是不通的」，各國國情規定不同，無法類比。

李秉穎說，例如有些產品不能輸出到某些國家，但不能說這些產品無效、必須下市，因為不同國家要求的規格其實不同。且有些國家不建議兒童接種新冠疫苗，因新冠疫苗副作用大、兒童症狀輕微，但不代表說讓兒童接種疫苗是錯誤的政策，不能以偏概全。

他說，主要是有些國家發生猛爆式疫情，許多兒童都已經感染，如果再打疫苗可能不重要，但台灣的國情不同，且各國的規定也都不同，因此邏輯上不能這樣推。

李秉穎說，高端疫苗經過免疫橋接得到認證，其緊急使用授權（EUA）的條件是，抗體須高於AZ疫苗的抗體，有抗體的效價與有保護能力的效價的功效是成比例的，高端疫苗於國內進行第二期臨床試驗，抗體是高於AZ疫苗3.94倍，因此獲得EUA。

李秉穎表示，而抗體效價與保護力效價的功效是成線性關係，這在國際文獻證實的，像是莫德納與BNT抗體效價高，疫苗保護力最高，其臨床試驗的保護力高達95%，AZ疫苗保護力則為60、70%。用抗體來做比較，這是國際的趨勢及認可的事情，如果把高端疫苗放上去，應是類似Novavax的位置保護力約80至90%

李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情，例如南韓有一款疫苗獲得認證，沒有對照研究，只靠抗體的比較。而歐盟最近也通過一款非活化的細胞疫苗EUA，也是沒有對照研究，只靠免疫橋接進行抗體比較，其抗體是AZ的1.39倍，也就經過歐盟的認證。