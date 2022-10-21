快訊

幫赴日民眾付PCR費用？指揮中心驚吐「已跟高端聯繫朝這規畫」

重考多次終於合格了！真子公主夫婿小室圭考上紐約律師

高端疫苗未獲日本認可代表無效？ 李秉穎：邏輯不通

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
中和抗體與保護效力的相關性。圖／指揮中心提供
中和抗體與保護效力的相關性。圖／指揮中心提供

高端疫苗不在日本認證疫苗名單之中，使得高端族必須提供PCR陰性證明，或要重新接種疫苗，進而有傳言指出，這代表高端疫苗無效。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今出席指揮中心記者會，他說，「這說法邏輯是不通的」，各國國情規定不同，無法類比。

李秉穎說，例如有些產品不能輸出到某些國家，但不能說這些產品無效、必須下市，因為不同國家要求的規格其實不同。且有些國家不建議兒童接種新冠疫苗，因新冠疫苗副作用大、兒童症狀輕微，但不代表說讓兒童接種疫苗是錯誤的政策，不能以偏概全。

他說，主要是有些國家發生猛爆式疫情，許多兒童都已經感染，如果再打疫苗可能不重要，但台灣的國情不同，且各國的規定也都不同，因此邏輯上不能這樣推。

李秉穎說，高端疫苗經過免疫橋接得到認證，其緊急使用授權（EUA）的條件是，抗體須高於AZ疫苗的抗體，有抗體的效價與有保護能力的效價的功效是成比例的，高端疫苗於國內進行第二期臨床試驗，抗體是高於AZ疫苗3.94倍，因此獲得EUA。

李秉穎表示，而抗體效價與保護力效價的功效是成線性關係，這在國際文獻證實的，像是莫德納與BNT抗體效價高，疫苗保護力最高，其臨床試驗的保護力高達95%，AZ疫苗保護力則為60、70%。用抗體來做比較，這是國際的趨勢及認可的事情，如果把高端疫苗放上去，應是類似Novavax的位置保護力約80至90%

李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情，例如南韓有一款疫苗獲得認證，沒有對照研究，只靠抗體的比較。而歐盟最近也通過一款非活化的細胞疫苗EUA，也是沒有對照研究，只靠免疫橋接進行抗體比較，其抗體是AZ的1.39倍，也就經過歐盟的認證。

李秉穎指出，WHO也說，未來新冠疫苗不可能用對照研究，因疫情已過了一半，如果再進行對照研究，有違反倫理的嫌疑，因為讓受試者接種安慰劑，因此高端疫苗是完全符合國際潮流。

李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情。圖／指揮中心提供
李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情。圖／指揮中心提供
李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情。圖／指揮中心提供
李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情。圖／指揮中心提供
李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情。圖／指揮中心提供
李秉穎說，國際上愈來愈多疫苗是用免疫橋接的方式取得EUA，不是只有台灣在做的事情。圖／指揮中心提供

高端疫苗 李秉穎 AZ疫苗

延伸閱讀

高端補打「全台僅個位數」 指揮中心認了：使用率偏低

李秉穎爆料「聽說高端品質不好」 蔣萬安：就是亂搞

李秉穎「聽說」高端品質差 陳時中：不評論聽說事

高端疫苗爭議 李秉穎：學術專業問題不應牽扯政治

相關新聞

燕子、禿子明將同台？蔡其昌陣營批盧仿效韓國瑜當落跑市長

爭取連任的台中市長盧秀燕上周與9位黨籍「女力」縣市長候選人合體造勢，包括宜蘭縣長林姿妙，明天出席議員候選人競總成立，有機...

高端疫苗未獲日本認可代表無效？ 李秉穎：邏輯不通

高端疫苗不在日本認證疫苗名單之中，使得高端族必須提供PCR陰性證明，或要重新接種疫苗，進而有傳言指出，這代表高端疫苗無效...

溪南競總明成立邀縣民相挺 林姿妙拚連任：我準備好了

宜蘭縣長林姿妙的溪南競選總部明天成立，今早在候選人號次抽籤抽到1號後車隊掃街，中午在溪南競總開記者會，她表示，「第一號、...

決戰百里侯／ 李俊俋空戰猛轟嘉義市政無感 拚黃金交叉 陸戰成關鍵

嘉義市長選局呈現綠攻藍守局勢，民進黨參選人李俊俋連日舉行記者會批國民黨市長黃敏惠執政不力，但從網路聲量統計來看，似乎沒明顯挑起選民神經，黃敏惠訴求政績，在地協會理事長號召的後援會一個個成立，綠營有待中央加持力道及地方派系整合，才有黃金交叉的機會。

史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素

蔡英文總統今天上午以軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃瑪希娃瑪率團訪台，期盼兩國針對各項合作，深入交換意見，一起...

高端勇士變成「補打族」氣炸 蔡政府應釐清4疑點

打了高端疫苗出不了國，尤其是國人最愛的日本，最近讓不少「高端勇士」氣得炸鍋，但大家不是現在才事後諸葛，這一切不是早就預言在先了嗎？蔡政府一路開綠燈讓高端打進國人手臂，既浪費納稅人的錢，又讓接受接種者白走這一遭，決策荒腔走板、過程疑點重重，若未能查出個水落石出，怎昭公信。 幾個疑點一定要釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。