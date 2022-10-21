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溪南競總明成立邀縣民相挺 林姿妙拚連任：我準備好了

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙拚連任，溪南競選總部明天成立。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙拚連任，溪南競選總部明天成立。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣長林姿妙的溪南競選總部明天成立，今早在候選人號次抽籤抽到1號後車隊掃街，中午在溪南競總開記者會，她表示，「第一號、第一好，打拚認真為宜蘭縣打拚」，也提到自己準備好，希望拚出宜蘭的好生活，邀請縣民明天來相挺。另外，溪北競總10月22日成立，同樣爭取連任的新北市長侯友宜將到場站台。

林姿妙說，今天抽籤抽到1號「第一好」，會認真為宜蘭縣打拚，方向對、政策對、做對的事情。感謝鄉親一路相挺，大家知道她實實在在、認真打拚，對於宜蘭縣的過去、現在和未來都規畫好，「我準備好了，希望拚出宜蘭的好生活。」

林姿妙的溪南競總設在羅東鎮光榮路上，明天早上9點舉辦成立大會，溪北競總則在宜蘭市宜興路，10月29日成立當天，新北市長侯友宜也會現身力挺。至於民進黨江聰淵的溪北競總，也選在明天成立，總統蔡英文、副總統賴清德都會到場。

林姿妙表示，「不是為了我個人，是為了宜蘭縣未來」，她都準備好了，有信心讓宜蘭縣未來發展更好，經濟、教育、士農工商的發展都是要拚的地方，也喊出「勇敢起飛、敬好宜蘭」，和鄉親一起拚出宜蘭的好生活。

林姿妙競辦指出，從年初到現在，民進黨寫的劇本非常精采，簡直可獲最佳編劇獎或最佳導演獎，其目的就是要打擊林姿妙，影響選舉。剩下1個多月就要選舉，對手不知道還會出什麼奧步，希望縣民用選票告訴民進黨做錯了，絕對不能讓他們得逞。

競辦說，這不是為了林姿妙個人，而是涉及宜蘭價值的選擇，縣民要的是乾淨、公平選舉，邀請大家選出一個真正為宜蘭做事的人，而不是靠打壓、抹黑就能上位的人。

林姿妙邀請縣民來相挺，一起拚出宜蘭的好生活。記者林佳彣／攝影
林姿妙邀請縣民來相挺，一起拚出宜蘭的好生活。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙拚連任，溪南競選總部明天成立。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙拚連任，溪南競選總部明天成立。記者林佳彣／攝影

宜蘭 新北市長 林姿妙

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