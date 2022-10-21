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史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（右二）上午在總統府主持軍禮，與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左三）、史瓦帝尼王妃瑪希娃瑪（右三）一起進入會場。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（右二）上午在總統府主持軍禮，與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左三）、史瓦帝尼王妃瑪希娃瑪（右三）一起進入會場。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統今天上午以軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃瑪希娃瑪率團訪台，期盼兩國針對各項合作，深入交換意見，一起創造新的發展。

蔡總統表示，這幾年來台灣和史瓦帝尼王國相互扶持，共同面對疫情的挑戰。兩國之間的合作交流，也越來越密切。現在開啟國門，讓台灣往正常生活邁進了一大步。此時此刻，國王在睽違四年之後再來訪問，非常令人期待，也希望藉這個機會，兩國能夠針對各項合作深入交換意見，一起創造新的發展。

恩史瓦帝三世表示，今天是他第18度訪台，台灣多年來都是真正且值得信賴的朋友，他也非常感謝蔡總統再次邀請他來訪，檯灣就像第二個家。感謝蔡總統、台灣政府及人民對訪團溫暖的歡迎。他認為，元首層級訪問非常重要，可以幫助強化兩國之間穩定的雙邊關係。

恩史瓦帝三世說，很高興看到全球各地都逐漸鬆綁關於COVID-19疫情的旅遊限制，感恩這次的全球疫情即將結束，並希望最後殘存病毒的影響很快會消失。

恩史瓦帝三世指出，訪團在台灣人民歡慶國慶日後不久來訪；這是非常偉大的成就，他要向台灣各界表達恭賀之意。這不只是台灣人民的一個重要里程碑，也象徵史瓦帝尼王國與台灣之間，54年的強健外交關係。

恩史瓦帝三世表示，全球各地有些地方有不斷升高的緊張情勢，這對全球而言都是非常值得關注的議題，他非常希望聯合國可以盡快處理這些議題，並會持續呼籲聯合國讓台灣可以更自由，而且有效地參與相關的活動，像是全球科技、民航及衛生相關議題的討論。

恩史瓦帝三世說，只要台灣無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素，呼籲聯合國團結一致，並且認知到臺灣有許多經驗及知識，可以與全球社群分享，台灣可以為全人類的福祉做出貢獻。

聯合國 疫情 史瓦帝尼

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