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影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長候選人號次抽籤結果如下，1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長候選人號次抽籤結果如下，1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長、縣議員候選人號次抽籤，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，各參選人宣傳車、造勢人馬集結，參選人上台一抽出籤號，台下紛紛喊出吉祥話或造勢口號，製造出熱鬧氣氛。縣長參選人號次抽籤結果如下，1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎。

苗栗縣長選舉5名參選人全都到場參加抽籤，時代力量宋國鼎率先上台，抽中5號，他開心向台下說和他上次選縣議員一樣；民進黨參選人徐定禎抽出4號，隨即接過團隊送上的「勢如破竹、 翻轉苗栗」捲軸展示並高喊口號。

國民黨參選人謝福弘抽中2號，台下支持者喊出「縣長選2號，幸福來報到」，認為號次與口號朗朗上口，是好兆頭；無黨籍參選人吳盛聖抽中3號，比手勢高喊「三陽開泰」，並展示「團結第三勢力」的手舉牌；最後抽籤的無黨籍鍾東錦已篤定是1號，在支持者歡呼口號聲中抽出號次，也隨即展示「1起打贏苗栗這1仗」的鮮明捲軸。

苗栗縣長選舉5名參選人全都到場參加抽籤，出現難得的齊聚一堂場面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長選舉5名參選人全都到場參加抽籤，出現難得的齊聚一堂場面。記者胡蓬生／攝影
國民黨參選人謝福弘抽中2號，台下支持者喊出「縣長選2號，幸福來報到」。記者胡蓬生／攝影
國民黨參選人謝福弘抽中2號，台下支持者喊出「縣長選2號，幸福來報到」。記者胡蓬生／攝影
最後抽籤的無黨籍鍾東錦篤定是1號，在支持者歡呼聲中抽出號次，隨即展示「1起打贏苗栗這1仗」的捲軸。記者胡蓬生／攝影
最後抽籤的無黨籍鍾東錦篤定是1號，在支持者歡呼聲中抽出號次，隨即展示「1起打贏苗栗這1仗」的捲軸。記者胡蓬生／攝影
民進黨徐定禎抽出4號，在台上展示「勢如破竹、 翻轉苗栗」捲軸。記者胡蓬生／攝影
民進黨徐定禎抽出4號，在台上展示「勢如破竹、 翻轉苗栗」捲軸。記者胡蓬生／攝影
無黨籍參選人吳盛聖抽中3號，比手勢高喊「三陽開泰」，並展示「團結第三勢力」的手舉牌。記者胡蓬生／攝影
無黨籍參選人吳盛聖抽中3號，比手勢高喊「三陽開泰」，並展示「團結第三勢力」的手舉牌。記者胡蓬生／攝影
時代力量宋國鼎抽中5號，開心說與上次選議員的號次相同。記者胡蓬生／攝影
時代力量宋國鼎抽中5號，開心說與上次選議員的號次相同。記者胡蓬生／攝影

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