影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意
苗栗縣長、縣議員候選人號次抽籤，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，各參選人宣傳車、造勢人馬集結，參選人上台一抽出籤號，台下紛紛喊出吉祥話或造勢口號，製造出熱鬧氣氛。縣長參選人號次抽籤結果如下，1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎。
苗栗縣長選舉5名參選人全都到場參加抽籤，時代力量宋國鼎率先上台，抽中5號，他開心向台下說和他上次選縣議員一樣；民進黨參選人徐定禎抽出4號，隨即接過團隊送上的「勢如破竹、 翻轉苗栗」捲軸展示並高喊口號。
國民黨參選人謝福弘抽中2號，台下支持者喊出「縣長選2號，幸福來報到」，認為號次與口號朗朗上口，是好兆頭；無黨籍參選人吳盛聖抽中3號，比手勢高喊「三陽開泰」，並展示「團結第三勢力」的手舉牌；最後抽籤的無黨籍鍾東錦已篤定是1號，在支持者歡呼口號聲中抽出號次，也隨即展示「1起打贏苗栗這1仗」的鮮明捲軸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言