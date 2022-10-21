影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意

苗栗縣長、縣議員候選人號次抽籤，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，各參選人宣傳車、造勢人馬集結，參選人上台一抽出籤號，台下紛紛喊出吉祥話或造勢口號，製造出熱鬧氣氛。縣長參選人號次抽籤結果如下，1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎。

苗栗縣長選舉5名參選人全都到場參加抽籤，時代力量宋國鼎率先上台，抽中5號，他開心向台下說和他上次選縣議員一樣；民進黨參選人徐定禎抽出4號，隨即接過團隊送上的「勢如破竹、 翻轉苗栗」捲軸展示並高喊口號。