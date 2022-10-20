批侯友宜對案號完全沒回應 恩恩爸：一種被看扁的感覺

恩恩案持續引發討論，恩恩爸針對新北市長侯友宜說「司法在釐清當中」的說法質疑沒有案號，他今晚再發臉書文批評侯，搜尋一天的新聞，侯友宜完全沒有回應，一通電話都沒有，這是一種被看扁的感覺，「侯侯做代誌」就是好好的欺負手無寸鐵的百姓。

恩恩爸昨晚針對侯友宜「事情已經在司法釐清當中」說法做批評，侯友宜為什麼總是愛說謊？請問哪件司法案件在調查案情了？請告訴大家案件案號？讓民進黨新北市長參選人林佳龍受訪時也聲援，認為市長侯友宜用話語權壓迫人，也不對案情有所交代。

恩恩爸今晚再發臉書表示，下班搜尋了一天的新聞，想看看侯友宜的回應，81分鐘的救護車，司法案號是什麼？結果「………….完全沒有回應」，一通說明電話都沒有，深深的感覺被霸凌欺侮。

恩恩爸認為，這是一種被看扁的感覺，身為恩恩的爸爸，他自己都不知道案號，難道不離譜？！侯友宜不用說清楚？恩恩爸還批，半年的時間不夠侯友宜說清楚？「侯侯做代誌」就是好好的欺負手無寸鐵的百姓，把這件事情做好做滿。