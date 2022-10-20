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史瓦帝尼國王第18次訪台 蔡英文總統明軍禮歡迎

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應我國政府邀請訪台，今天搭乘專機抵達台灣桃園國際機場國賓門進行國是訪問，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應我國政府邀請訪台，今天搭乘專機抵達台灣桃園國際機場國賓門進行國是訪問，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影

我國非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）應我國政府邀請，於今晚率團抵達台灣，展開為期6天的國是訪問。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎恩史瓦帝國王率團訪問台灣。

張惇涵表示，此行為恩史瓦帝國王第18次訪問台灣，也是全球疫情蔓延後首度來訪，更是台灣在10月13日邊境解封後，首位友邦元首率團來訪，意義重大。蔡總統將在明天上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並就兩國合作及共同關切之議題，進行會晤並深入交換意見。明天午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪團一行。

張惇涵說，除偕同來訪的瑪希娃瑪王妃殿下（Inkhosikati LaMashwama）外，訪團成員另包括史瓦帝尼資通訊暨科技部長席肯妮娑長公主（H.R.H. Princess Sikhanyiso）、外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）、以及財政部長瑞肯伯（Neal Rijkenberg）等，多位王室成員及內閣閣員。

張惇涵表示，史瓦帝尼自1968年與我國建交，迄今已超過半個世紀，邦誼長遠堅定。史瓦帝尼長期在國際場域為台灣仗義執言，大力支持台灣參與諸如世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。長年以來，兩國在基礎建設、公衛醫療、資通訊、教育，及農業與糧食安全等重要領域，皆有密切交流合作。

張惇涵表示，史瓦帝尼不僅是我國在非洲區域的堅實盟邦，面對過去兩年多的全球疫情，兩國更是攜手合作、共同抗疫。期盼透過恩史瓦帝國王此次來訪，持續增進兩國人民福祉，讓兩國合作更加密切，兩國邦誼更為堅韌。

張惇涵 史瓦帝尼 總統府發言人

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