影／史瓦帝尼國王訪台 將辦投資招商說明會吸引台商

我國非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）應我國政府邀請，訂於今天（20日）晚間率團抵台進行國是訪問，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待。外交部長吳釗燮到場接機，史王下機時穿著史瓦帝尼傳統服飾，雙方於B9國賓門見面時互碰手肘取代握手。為表示我國對於史王來訪的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世搭乘的專機原訂下午4時30分降落，延誤至下午5點55分才抵達桃園國際機場，疑似為了換上史瓦帝尼傳統服飾，史王到晚上6點分25分才抵達桃園國際機場國賓門，並發表簡短談話。

恩史瓦帝三世致詞時表示，他很高興在新冠肺炎影響世界這麼多年後，有機會再來台灣訪問，直到疫情趨緩，他才能到世界上各個友邦拜訪朋友，他也說每次來到台灣，就像回到家一樣，未來也將繼續支持台灣並在各領域合作。

史王指出，今天訪台就是為了表達對台灣的支持，加強台灣和史瓦帝尼的伙伴關係。台灣與史瓦帝尼的關係從54年前開始，明年也是史瓦帝尼獨立55週年，所以史瓦帝尼在慶祝國家55歲生日的同時，也是在慶祝與台灣建交55年的友誼。

外交部表示，本次是恩史瓦帝國王第18度訪台，此次是繼107年6月來訪及國際新冠疫情趨緩後，首度率團訪問台灣。恩史瓦帝國王偕瑪希娃瑪王妃殿下(Inkhosikati LaMashwama)訪台外，史國資通訊暨科技部長席肯妮娑長公主(H.R.H. Princess Sikhanyiso)、外交暨國際合作部長札杜莉(Thulisile Dladla)、財政部長瑞肯伯(Neal Rijkenberg)、商工暨貿易部長庫馬羅(Manqoba Khumalo)等閣員亦將隨團來訪。

外交部指出，恩史瓦帝國王此行將就其重視的經濟發展、投資貿易及能源基礎建設等領域，與經濟部交流，另將舉辦投資招商說明會，向台灣各界對前往非洲經營商貿具有興趣的廠商，詳細說明史國所具備的各項優勢、我國廠商利用史國進軍非洲大陸的策略規畫，以及史國政府提供的各項投資優惠暨便利措施等。

投資招商說明會中也將邀請已成功在史國投資經營紡織工廠的南緯實業公司等廠商進行經驗分享。台史兩國民間產業將在既有堅實基礎上持續深化交流，同時探尋更多雙方經貿投資互蒙其利的合作空間。此外，恩史瓦帝國王訪團也將參訪台灣中油公司桃園煉油廠及接見史國在台學生。