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草漯市地重劃區統包工程無法接管 賴香伶呼籲政風調查

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。記者賴佩璇／攝影
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。記者賴佩璇／攝影

關於觀音區草漯市地重劃區統包工程無法接管問題，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今受訪說，147公頃的工區，從7月29日的資料來看是勾驗收完成，到現在三個多月的時間還是沒辦法完成水方面的接管交接，呼籲政風介入調查。

賴香伶前天指出，市府去年11月就舉辦完工典禮，市府網站聲稱草漯市地重劃區統包工程在7月就已完工，現在卻遲遲無法接管，草漯地區有二、三十個工地，也有工地早已等著申請接水、接電，卻等不到管線銜接，完工典禮去年早已辦完，市府卻聲稱「管線工程需要較長時間驗收」，等了11個月還等不到自來水，非常離譜，完工啟用典禮都辦完這麼久，市府竟還有藉口推拖。

今天在北桃園電視錄影訪問前受訪，她認為，顯然不管是協調會大家講的圖資不符，還是說過程驗收裡面有一些狀況，確實有不法，還是呼籲政風盡速去介入調查。另外，他如果用圖資不符盡速要相關單位處理，那要怎麼處理？是不是還要追加預算？

還是說在形式上做完協調以後，真的可以完成接水？她認為，不管是建商還是住戶的權益都是最重要的，希望市府不要草率地去進行未來還要追加工程預算。圖資的狀況是協調完畢還是接水有問題，這都不是解決問題的核心。

賴香伶說，盡速能讓資訊透明公開才是最好的狀況，也希望水公司本於專業，不要有受到什麼壓力就輕輕放過，畢竟未來住戶在用水方面的穩定性，現在在交屋前要完成一個相當程序的接管作業是最重要。

賴香伶指出，水公司要盡他的職責把這個問題釐清，盡速完成相關改善措施，必要時她認為政風的調查作業可以讓事情透明公開，讓大家知道真相是什麼。

新工處昨指出，本案開發面積達147.88公頃，於去年9月30日竣工，並今年5月17日完成驗收作業，但因重劃區面積廣大，相關公共設施及公共管線工程的驗收皆需較長時間驗收，這是相關重劃區基礎建設工程較為常見的情形，市府並無拖延，更全力縮短驗收時程。

市府也採取公共管線工程移交與土地所有權人的建築工程施工可同步進行方式，以縮短民眾興建期程，可以盡快入住，市府與自來水公司將盡快完成移交接管，避免影響民眾權益。

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