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蝴蝶蘭曾遭美退櫃 朱立倫批陳吉仲：政治打手

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨主席朱立倫說，農委會主委就少一些口水，多做一些事，少搞一些政治，真正來幫忙民眾。本報資料照片
國民黨主席朱立倫說，農委會主委就少一些口水，多做一些事，少搞一些政治，真正來幫忙民眾。本報資料照片

台灣蝴蝶蘭9月初因栽培介質發現雜草問題遭美國退櫃，農委會主委陳吉仲今接受媒體聯訪時表示，國民黨主席朱立倫要了解更多資訊，很樂意提供；朱立倫反批評陳吉仲不把事情做好，變成政治的打手，這才是農民的悲哀。

朱立倫今出席議員秦慧珠與國民黨台北市長參選人蔣萬安聯合競選總部成立大會，他說，農委會主委就少一些口水，多做一些事，少搞一些政治，真正來幫忙民眾，不管是蝴蝶蘭、釋迦、鳳梨，或所有的農產品，如果因為防檢、檢疫的關係，不管是雜草或者是介殼蟲，總是要解決問題。

朱立倫說，不要每次都是用政治解讀，如果是兩岸之間就說是阿共的陰謀，「今天是美國，難道是美國要卡我們嗎？所以你這個農委會主委不把事情做好，每一天變成政治的打手，這才是我們農民的悲哀」。

另外，年底選舉即將進入倒數衝刺，國民黨也加大輔選力道，宣布中常會將轉型為行動中常會。朱立倫表示，「行動中常會不會為行動中常會而行動中常會」，希望對於候選人有加分，同時也是根據各地的情況，對一些選情比較穩定的，大概就不會安排，只會安排一些比較需要的，或者是激戰區。

朱立倫表示，所以第一場選擇在基隆，雖然國民黨基隆市長參選人謝國樑目前是領先的，但是覺得因為民進黨不斷的用各種方式來抹黑造謠，需要給謝國樑一些正面的幫忙。

朱立倫 陳吉仲 台北市長 蔣萬安

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