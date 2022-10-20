影／藍委指政府買高端價差達6億 籲檢調與監察院查清楚
政府採購高端疫苗價格一直是個謎，政府官員都以機密為由三緘其口，但外界質疑聲浪不斷，對此高端昨發出聲明澄清沒有賺取暴利，但卻意外透露每劑採購價格754元，與國民黨立委費鴻泰當初質詢衛福部前部長陳時中每劑871-881元的價差達6億，立委曾銘宗、謝衣鳯及費鴻泰今舉行記者會籲衛福部說清楚。
衛福部長薛瑞元曾表示，疫苗價格基於契約保密無法透露，這是契約保密項目，他有守密的義務，若有不法可以送檢調，費鴻泰指出，衛福部長與當初購買的承辦人都應該說清楚為何有疫苗有價差，而且當初高端因研究本土疫苗股價異常交易達9次，至今高檢署都沒有辦理，呼籲法務部與高檢署都應講明白，監察院也應介入調查是否有貪瀆。
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