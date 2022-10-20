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張忠謀APEC將遇習近平？國安會：自然與各國領袖互動

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會上午在總統府舉行，宣布APEC代表團成員，蔡英文總統（中）、領袖代表張忠謀（左）、領袖代表夫人張淑芬（右）一同合影。記者林伯東／攝影
2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會上午在總統府舉行，宣布APEC代表團成員，蔡英文總統（中）、領袖代表張忠謀（左）、領袖代表夫人張淑芬（右）一同合影。記者林伯東／攝影

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將在11月18至19日於泰國曼谷舉行，這是繼2018年之後，睽違三年再次以實體方式舉行會議。蔡英文總統今天親自在總統府舉行記者會，介紹由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，總統府也表示，11月17日舉行的年度部長會議，將由國發會主委龔明鑫及政務委員鄧振中代表參加。

蔡總統與張忠謀今天在記者會致詞結束後，由龔明鑫、鄧振中及國安會副秘書長徐斯儉代表受訪。媒體提問，中國國家主席習近平預計也將與會，張忠謀會不會與習近平接觸？

徐斯儉回應，我方不知道習近平會不會主動接觸張忠謀，「張領袖在這樣的會議中，將有很多機會與各國領袖自然互動，向來都是這樣，張領袖非常有經驗。」

徐斯儉說，我方沒有對任何一位領袖有特殊的假設，在這樣的國際場合，張忠謀將合乎禮儀地、自然與各國領袖互動。

徐斯儉也說，領袖們在這樣的場合談論議題，還是圍繞著主辦國泰國所設定的議題交換意見，非常自然，沒有特別的態度，領袖之間會合乎禮儀，對於大家關切議題進行意見交換。

另有媒體問及，這次會不會跟美方有談判的可能性？鄧振中說，以過去經驗來說，如果時間方便，應該都是有機會談一下，不管在會內會外，希望有機會跟美方交換意見。

國安會 APEC 張忠謀 習近平 蔡英文

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