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中共廿大入常 國安局長陳明通判讀四上四下習就全拿

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。圖／取自立法院直播

中共廿大常委名單即將公布，國安局陳明通上午在立法院表示，若江澤民的入常「七上八下」原則未被打破，那還好中共仍是「兩條腿走路」，「改革開放也要、習近平的共同呼應也要」，但若根據外媒所稱「四上四下」，那就幾乎都是中共總書記習近平的人，習的路線就會變成主導。

陳明通說，中共對台政策仍是習近平在抓，但要觀察一個領導人要採取政策，有結構性制約，就算習政體權力非常集中，但仍受一定制約，他研判對台政策與改革開放路線，應會「相對維持住」。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。國民黨立委陳以信質詢表示，未來中共政治局常委是七上八下？三上三下？他建議陳明通能否就誰會入常作一預測。

陳明通說，若從七上八下的遊戲規則來看，大概就是王滬寧、汪洋、李克強、胡春華、趙樂繼、丁學祥會入常；但後來傳出三上三下，就是陳敏爾換王滬寧；而外媒又有四上四下的說法。他心裡有譜，但只能私下向立委說明。

民進黨立委蔡適應質詢則關切，政治局常委排名若確定，我方觀察指標在哪裡？陳明通表示，過去中共是路線決定以後再決定人選，這次受限七上八下規則而必須妥協，這是我方的觀察面；若七上八下規則被打破，回到習的路線，習的路線就會回到相對毛式甚至是鄧小平的路線。若七上八下規則未被打破，那還好中共仍是兩條腿走路，改革開放也要、習近平的共同呼應也要，但若根據外媒所稱四上四下，那就幾乎都是習的人，習的路線就會變成主導。

陳明通說，中共長期以來路線決定後再找人，但這次江澤民訂的七上八下規矩要不要被遵守、繼續下去？這是最近熱議的題目。結果出來即可反推到底是習的路線主導還是有一定妥協，改革開放路線與習共同呼應間有所妥協。

立委追問，是換三個或換四個？陳明通說，最早是二進二出，而後三進三出，但又有熱議四進四出。是換四個還是換二個代表改革開放路線持續？陳明通表示，他認為是換兩個或換三個代表改革開放路線與共同呼應基本並存，改革開放還有一席之地，但若換四個基本上就是習的毛式兵法，「習路線就主導了」。

立委進一步問，媒體報導就是前三位或四位是維持住，後面幾位會排掉，如丁學祥、胡春華、陳明爾等，假設不論兩個、三個或四個，對於中國的對台政策，會否有任何影響？陳明通說，對台政策仍是習在抓，但要觀察一個領導人要採取政策，其實也有結構性的制約，因此必須觀察，就算習政體非常權力集中，但是否真能遂行實際的權力，仍受一定制約，「會相對維持住」，若改革開放與習呼應是並行的，就必須多思考一點。

陳明通 習近平 國安局 中共二十大

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