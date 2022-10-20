颱風天輔選爆爭議！柯文哲稱「台北有SOP」負面聲量創半年新高

image source:FB/柯文哲

文/蔡岳霖

台北市百齡橋下停車場大淹水，許多車輛趕不及在水門關閉前移走成了泡水車，台北市長柯文哲17日受訪時表示，「每個國民要對自己負責」，此話一出，立刻引起民怨；18日柯文哲改口，指稱台北市停管處發出2萬封簡訊，若真有民眾沒收到通知，應和市府反映，市府會通盤檢討，並強調已要求擬定方案，車子停在堤外就必須登錄車牌、電話號碼。柯文哲不僅在百齡橋下泡水車事件上，前後態度大轉彎，台北市暴雨傳出災情當天，藍綠議員批評柯文哲人在外縣市輔選站台，不坐鎮指揮，然而柯文哲回應「台北市有SOP（標準作業流程）」，一連串的說法除了讓柯市長網路聲量增加之外，負面聲量更是竄升。

主席、市長兩職孰輕孰重？柯文哲負面聲量創半年新高



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年04月21日～2022年10月17日）近半年正負面網路聲量統計調查，柯文哲光在17日負面聲量飆到2萬7,804筆，正面聲量僅7,054筆，負面聲量為正面聲量4倍；正是因為週末暴雨來襲，台北市多處出現災情，柯文哲遭砲轟不坐鎮指揮中心，反而在外縣市輔選，對此，柯文哲表示「台北有SOP」，並反嗆「現在都是E化時代了，還要坐鎮給別人看」。

同一日蔡壁如因為論文疑雲，請辭立委職務引起震撼，民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為，民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議更為嚴重。對於柯建銘的這番說詞，柯文哲先是婉轉表示，「住在玻璃屋的人，不要向外丟石頭」，結果反遭柯建銘譏「破窗效應」已發生，柯文哲不滿地回嗆「不要把我惹毛了」，更揚言「20幾年交情，柯建銘都打算不要了是不是？」兩人隔空喊話，一來一往互嗆也讓柯文哲增加不少負面聲量。

「台北有SOP」之說引爆民怨！學者：請將SOP攤在陽光下檢視

台北大學公共行政暨政策學系副教授侯漢君指出，柯文哲不斷重申SOP（標準作業流程），請他將SOP攤在陽光下，若照著原訂的SOP走，16日晚上又何必急著回台北，若不公開SOP就是有點推託之詞；侯漢君更進一步表示，「如果台北市災害SOP不符合人民期望，要不就柯文哲能說服市民，再不然就人民利益優先，這時候台北市政府就應該要修正SOP。」台大政治系副教授彭錦鵬認為，柯文哲負面聲量創新高，畢竟這是一種感覺，遇到災害時民眾期望首長會親自到現場，畢竟首長講話比較有用，無論國內或是國外都是如此，如果不主動到現場勘災，相關首長通常都會挨罵。

「當選總統執行死刑、嗆林穎孟管你去X」 創柯文哲負聲量近半年第2高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年4月21日~2022年10月17日）近半年的時間分析，柯文哲負面聲量次高點，則是落在9月7日高達2萬3,752筆，正面聲量為1萬2,154筆。柯文哲6日赴市議會進行最後一次市政總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇詢問柯文哲「未來若能當選總統，會不會執行死刑？」柯文哲回應「你問我，我會說是，因為要就修改法律，否則法律訂在那裡」，柯文哲並進一步表示，自己很不喜歡法律訂在那邊給大家參考，久而久之老百姓根本就不相信政府。除了死刑議題之外，無黨籍議員林穎孟則是要求柯文哲簽署獨派團體發起的「捍衛台灣，絕不投降承諾書」，對此，站在備詢台上的柯文哲不滿回嗆，「我管你去X，妳沒資格上來」；隔天柯文哲再嗆林穎孟，連題目都搞不清楚就亂發言，並酸「她要不要簽絕不詐領助理費的保證書？」從6日的市議會質詢到7日的嗆聲，連續好幾個議題炒熱柯文哲的網路聲量，連帶負面聲量也飆至近半年第二高峰。

image source:根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「台北有SOP」引熱議！ 「SOP」成柯文哲熱門關鍵字



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統(時間：2022年10月15 ~2022年10月17日）資料整理顯示，柯文哲近三日網路熱門關鍵字，包括柯市長常掛在嘴邊的「SOP」，不僅是網友們熱議話題，更是這回暴雨事件中，柯文哲的最大關聯性的網路熱門關鍵字，另外像是「選舉、民眾黨、輔選」也紛紛擠進排行榜，強降雨相關討論「尼莎、災情、淹水、暴雨、豪雨、康樂隧道、災害、水門」同樣在網路熱門關鍵字榜單，網友對於台北市的大雨成災以及柯文哲的回應說法，皆投以高度關注。

image source:根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月21日至2022年10月17日。