提各部會災難危機處理 蘇揆：錯誤訊息要立即澄清更正

輕颱尼莎共伴東北季風造成強降雨。行政院長蘇貞昌今以視訊主持行政院會時表示，周日媒體報導，有居民質疑是前一天宜蘭溪洲閘門未及時關閉釀災，但實際上水利署是24小時監控蘭陽溪沿岸水位，他提醒各部會未來面對災難危機處理上必須分秒必爭，有不正確的訊息要在第一時間立即澄清更正。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇揆指出，颱風外圍環流與東北季風共伴效應，造成北台灣淹水、土石流、道路坍方、停電等災情，他要肯定各地警消、公路總局、台電等第一線救災人員，冒著滂沱大雨，第一時間趕赴災區現場，在惡劣環境下不眠不休協助維持交通，連夜搶通崩塌道路，山青摸黑爬過坍方路段送物資，備極辛苦。

蘇貞昌表示，此次宜蘭台7線大同鄉，總累計雨量超過1100毫米，造成多處大面積坍方，公路總局連夜搶通便道，周一凌晨先行撤離受困近百輛車輛、共297人，受困明池山莊的302名遊客與員工，也在公路總局、地方政府全力動員機具全力搶通，以及桃園民間救難團體提供多部四輪驅動車共同協助下，昨下午已將所有有意願撤離的民眾成功撤離。

蘇貞昌請交通部次長陳彥伯，務必向這幾天辛苦投入救災，守護國人安全的人員、廠商、民間救難團體，轉達他的肯定與感謝，並給予適當嘉勉。

蘇貞昌指出，台7線崩塌路段多達7處，土石量體超過12萬立方公尺，路基流失長達330公尺，後續就崩塌路段全線復通，請交通部確保同仁及用路人安全積極辦理，盡快完成。在全線復通前，將維持白天戒護管制通行，夜間預警性封閉，請多加宣導，用路人非必要避免前往，以維護自身安全。

蘇貞昌表示，這次超大豪雨災情中，看到錯誤訊息傳播速度，媒體周日報導宜蘭溪洲水門疑似未關閉，但實際上水利署第一河川局是24小時監控蘭陽溪沿岸水位，凌晨5點半為防範蘭陽溪水灌入村落，馬上關閉閘門，因早上6點到7點，短時強降雨造成積淹水，才在7點20分重啟閘門，讓村落積淹水可向外排入蘭陽溪。

蘇貞昌表示，特別提醒各部會未來面對各種災難危機處理上，必須分秒必爭，如有不正確的錯誤訊息，更要在第一時間立即澄清更正，並透過多方管道同步把正確訊息快速傳達，以免造成社會大眾誤解