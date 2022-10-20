快訊

最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

「行政中立」淪政治口水 他點出遭誤用的關鍵所在

又出包 台鐵電力維修車擠壞轉轍器 花1小時搶通

提各部會災難危機處理 蘇揆：錯誤訊息要立即澄清更正

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌今以視訊主持行政院會。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌今以視訊主持行政院會。圖／行政院提供

輕颱尼莎共伴東北季風造成強降雨。行政院蘇貞昌今以視訊主持行政院會時表示，周日媒體報導，有居民質疑是前一天宜蘭溪洲閘門未及時關閉釀災，但實際上水利署是24小時監控蘭陽溪沿岸水位，他提醒各部會未來面對災難危機處理上必須分秒必爭，有不正確的訊息要在第一時間立即澄清更正。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇揆指出，颱風外圍環流與東北季風共伴效應，造成北台灣淹水、土石流、道路坍方、停電等災情，他要肯定各地警消、公路總局、台電等第一線救災人員，冒著滂沱大雨，第一時間趕赴災區現場，在惡劣環境下不眠不休協助維持交通，連夜搶通崩塌道路，山青摸黑爬過坍方路段送物資，備極辛苦。

蘇貞昌表示，此次宜蘭台7線大同鄉，總累計雨量超過1100毫米，造成多處大面積坍方，公路總局連夜搶通便道，周一凌晨先行撤離受困近百輛車輛、共297人，受困明池山莊的302名遊客與員工，也在公路總局、地方政府全力動員機具全力搶通，以及桃園民間救難團體提供多部四輪驅動車共同協助下，昨下午已將所有有意願撤離的民眾成功撤離。

蘇貞昌請交通部次長陳彥伯，務必向這幾天辛苦投入救災，守護國人安全的人員、廠商、民間救難團體，轉達他的肯定與感謝，並給予適當嘉勉。

蘇貞昌指出，台7線崩塌路段多達7處，土石量體超過12萬立方公尺，路基流失長達330公尺，後續就崩塌路段全線復通，請交通部確保同仁及用路人安全積極辦理，盡快完成。在全線復通前，將維持白天戒護管制通行，夜間預警性封閉，請多加宣導，用路人非必要避免前往，以維護自身安全。

蘇貞昌表示，這次超大豪雨災情中，看到錯誤訊息傳播速度，媒體周日報導宜蘭溪洲水門疑似未關閉，但實際上水利署第一河川局是24小時監控蘭陽溪沿岸水位，凌晨5點半為防範蘭陽溪水灌入村落，馬上關閉閘門，因早上6點到7點，短時強降雨造成積淹水，才在7點20分重啟閘門，讓村落積淹水可向外排入蘭陽溪。

蘇貞昌表示，特別提醒各部會未來面對各種災難危機處理上，必須分秒必爭，如有不正確的錯誤訊息，更要在第一時間立即澄清更正，並透過多方管道同步把正確訊息快速傳達，以免造成社會大眾誤解

蘇貞昌 蘭陽溪 行政院

延伸閱讀

蘇貞昌確診後視訊主持院會 政院：他氣色很好

新台17線打通左楠任督二脈 左營桃子園房市受惠

黃珊珊提出高端幫赴日民眾PCR 蔣萬安：日本堅持專業

林佳龍為何同意改選新北？ 綠營人士：若選得不錯有望任閣揆

相關新聞

六都攻防戰／司機最不想載他？藍欲拆穿陳其邁暖男包裝 邁陣營卻評估無傷

高雄市長陳其邁被控占醫科公費生資格卻沒履行偏鄉服務6年，醫師證被教育部保管30年，藍營民代質疑，陳沒從醫事實，還大言不慚談「從沒忘記從醫初衷」，國民黨嘉義縣長參選人王育敏到高雄助講更爆料「立法院司機最不想載的對象就是陳其邁」，暗批陳冷酷、難相處。藍營攻勢企圖拆穿陳其邁「暖男」的包裝，究竟能不能得到選民認同？

提各部會災難危機處理 蘇揆：錯誤訊息要立即澄清更正

輕颱尼莎共伴東北季風造成強降雨。行政院長蘇貞昌今以視訊主持行政院會時表示，周日媒體報導，有居民質疑是前一天宜蘭溪洲閘門未...

國民黨批民進黨中市長內部民調違法 蔡其昌：從未公布

國民黨今早舉行記者會，質疑近期媒體披露民進黨內部台中市長參選人民調是違法民調，影響選情，要求中選會應依法究責；民進黨台中...

死忠不等於愚忠 高端爭議再動用國家機器善後 恐付出更高代價

高端疫苗從研發、推出與施打，過程充滿爭議。蔡英文總統曾對施打高端疫苗的民眾講過一句名言：「你們畢竟是死忠的」。如今，高端疫苗因不被日本承認，施打高端疫苗的國人赴日旅遊前仍必須自費PCR篩檢，引發不小反彈，政府緊急公布允許混打其他廠牌疫苗，親綠民嘴要求政府免費幫高端疫苗施打者做PCR，進一步擴大了爭議。

南投變綠地只差一哩路？蔡培慧民調緊追 許淑華慎防奧步

年底選舉，國民黨長期執政的南投縣，是民進黨艱困選區，但最近一分民調公布指許淑華雖領先對手蔡培慧，但差距僅5個百分點。蔡陣營振奮稱「只差最後一哩路」，許陣營回應，「這最後一哩路，很可能看不到盡頭，因為競選期間出現很多假民調。」

無極公司徵求退役國安人員 國安局：專案掌握

美商來台投資台灣職籃，但有立委質疑幕後投資者涉中國藉，且公司在台徵求具國安背景人員。國安局長陳明通上午在立法院表示，國安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。