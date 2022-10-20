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無極公司徵求退役國安人員 國安局：專案掌握

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠在會中表示，這家無極公司老闆是中國籍的錢濤，透過妻舅關係在台灣投資球隊，並刊登徵人啟事，內容是「學經歷不拘」，但要求「曾任職於國安局、涼山特勤隊或國外特勤部隊背景，具反監聽、反定位、反錄影偵查者」。圖／取自立法院直播
民眾黨立委邱臣遠在會中表示，這家無極公司老闆是中國籍的錢濤，透過妻舅關係在台灣投資球隊，並刊登徵人啟事，內容是「學經歷不拘」，但要求「曾任職於國安局、涼山特勤隊或國外特勤部隊背景，具反監聽、反定位、反錄影偵查者」。圖／取自立法院直播

美商來台投資台灣職籃，但有立委質疑幕後投資者涉中國藉，且公司在台徵求具國安背景人員。國安局陳明通上午在立法院表示，國安局對此有專案掌握，已將資料交經濟部投審會審查。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。美商無極資本有限公司投資職籃「高雄鋼鐵人」，但背後投資者是來自香港的錢濤，他曾表示其已無中國籍。

但民眾黨立委邱臣遠在會中表示，這家無極公司老闆是中國籍的錢濤，透過妻舅關係在台灣投資球隊，並刊登徵人啟事，內容是「學經歷不拘」，但要求「曾任職於國安局、涼山特勤隊或國外特勤部隊背景，具反監聽、反定位、反錄影偵查者」，立委稱案中涉蒐集國安人員與接觸AIT人員的國安問題，透過這種轉投資行為，有沒有違反兩岸投資規定？

陳明通回應表示，這部分有一定掌握，專案去掌握，經濟部在審查這家公司，國安局已將相關資料提供給他們。而只要有國安疑慮，經濟部應會尊重。

業管官員並答詢說，國安局針對此案今年初兩度將資料送交經濟部，交投審會審認，屆時是合議制，作聯合審查，配合投審會審查進程。

國安局 陳明通

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