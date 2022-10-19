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還原蔡壁如「自提辭立委」經過 柯文哲：一人救全黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天還原經過，表示是蔡壁如先問「要不要辭掉，先救全黨？」。圖／引用自直播
台北市長柯文哲今天還原經過，表示是蔡壁如先問「要不要辭掉，先救全黨？」。圖／引用自直播

民眾黨立委蔡壁如論文涉抄襲爭議，蔡壁如第一時間辭立委，台北市長柯文哲今天還原經過，表示是蔡壁如先問「要不要辭掉，先救全黨？」柯說，他第一時間說還是先要有判決書，但因對方判決書遲出不來，蔡只接到一個表格，柯說，這案子很奇怪，如果要開除你，好歹資料要先給，但卻先發新聞稿，也沒告訴原因，只有被挨打的份，完全沒符合程序正義。

柯文哲說，是蔡壁如提要不要先辭？當時想再這樣下去，會變成抹黑戰，會說「你們打林智堅多用力，遇到自己變成雙標黨？如果願意先扛，就先扛了」。主持人問柯文哲，有沒有跟蔡壁如說謝謝？柯說，「有啊，我就說你(蔡壁如)一人救全黨，不然單單抹黑戰，(民眾黨)就完蛋了。」

柯文哲今晚接受朱學恒專訪，對於蔡壁如論文事件，柯還原整個事件。柯說，上周四下午，德明科大助理問蔡壁如助理信箱，隔幾個鐘頭就發信說「你被取消學位」，隨即就發新聞稿，當時蔡壁如在上節目，辦公室就隨便發了四點聲明表示要申訴。

柯說，他還打電話給蔡「要申訴什麼？」蔡壁如問要不要先辭掉，先救全黨？不過柯說，還是要先有判決書再講，但隔天還是沒有判決書，結果學校說要開會，當天稱晚上六點才會有會議結論。

柯文哲說，當時他在新北募款餐會，還與蔡壁如通電話，若判決書出不來，怎麼辦？柯說，蔡壁如自己提出先辭，等以後再去救濟，結果講完，蔡壁如才接到一個表格，柯說，也不是什麼判決書，就是一個表格，寫得也不清不楚，到現在為止，聽說德明也還沒有判決書，就只有一個表格。

主持人問柯文哲，蔡壁如請辭，是否同情自己戰鬥夥伴？柯說，當時蔡也說這樣下去，會變抹黑戰，會說我們打林智堅多用力，遇到自己變雙標黨。不過他也有交代蔡壁如先找律師，「哪有這樣的，什麼相近....指控人家還是要有證據，也要讓人家心服口服，我覺得沒有寫清楚。」

朱學恒也問柯文哲，蔡壁如辭了立委，接下來要不要給蔡壁如一個工作？柯說，這也是我們民眾黨與其他政黨不一樣的地方，他發現民進黨都不會窩裡反，可是這樣要有很多領錢不做事的職務，但我們都精實管理，我們也沒有搞黨營事業，去哪裡弄錢來給她。

蔡壁如 柯文哲 民眾黨 2022大選

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