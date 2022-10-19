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律師、商圈、里長與精密園區廠商 成立挺盧秀燕後援會

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕競選總部今天成立多個後援會，熱鬧滾滾。圖／盧秀燕總部提供
盧秀燕競選總部今天成立多個後援會，熱鬧滾滾。圖／盧秀燕總部提供

選舉倒數38天，隨選情逐步加溫，盧秀燕競選總部今天也熱鬧滾滾，成立台中精密園區聯合後援會、台中商圈聯合後援會、沙鹿後援會、大肚後援會挺盧，晚間還有超過百位律師成立盧秀燕律師後援會。

大肚區里長聯誼會長陳銘潭及沙鹿區里長聯誼會長蔡水松號召下，大肚、沙鹿里長們齊聚盧總部，宣布分成立大肚、沙鹿盧秀燕後援會，由競選總幹事顏寬恒主持。

另中華民國全國商圈總會長劉阿真與台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明號召，台中市各大商圈成員與店家代表齊聚盧總部，成立盧秀燕商圈後援會。

競選總幹事顏寬恒說，近3年來商圈面臨新冠肺炎疫情嚴峻挑戰，盧秀燕團隊舉辦台中購物節，登錄發票金額從25億增加到去年的291億，帶動全國民眾來台中購物，商圈代表站出來支持盧秀燕，讓盧秀燕繼續努力，協助商圈發展更好，一起拚經濟。

台中精密園區聯合後援會成立，台中市總工業會、台中市潭雅神工業廠商協進會、精密園區廠商協進會都到場參與，競選總幹事楊瓊瓔代表授戰旗，今天是楊瓊瓔生日，支持者大唱生日快樂歌，選戰氛圍添溫馨。

楊瓊瓔說，特別感謝精密園區夥伴持續力挺市府，盧秀燕團隊為台中招商引資，截至今年8月底，企業投資台中金額突破2兆564億元，創造六都中最低的失業率與經濟部評選十項經濟指標領先全國。

楊瓊瓔提到，一位過去長期支持綠營的廠商向她表達支持盧秀燕，因盧團隊建設綠美圖、國際會展中心，讓台中建設持續，企業主理性且不問藍綠，只問政府有沒有做事。

精密園區廠商協進會理事長張瑞芝說，疫情期間廠商都在苦撐，市政團隊沒有在雨天收傘，更提供多項協助，讓廠商足感心。

盧秀燕 楊瓊瓔 台中市

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