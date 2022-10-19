918地震沒連線蔡總統親自道歉 總統府發言人解密

台東池上在9月18日發生規模6.8強震，蔡英文總統當天晚上視察中央災害應變中心，原訂要跟災區連線，但隨後卻沒連線，引發爭議，隔天蔡總統向花蓮及台東縣兩位縣長及救災團隊表達歉意。

總統府發言人張惇涵今天在臉書透露，事發的隔天一大早，他向蔡總統報告來龍去脈後，跟蔡總統說，「作為總統府發言人，我應該出來代表總統府致歉。」

不過蔡總統回，災害應變中心的同仁也很辛苦。忙碌中因為溝通不足，雖然有疏失，但她身為總統，必須概括承受，她必須自己道歉，對所有辛苦救災的人員才是尊重。

張惇涵說，「我不相信人定勝天，但我相信事在人為。面對錯誤才能做得更好，相互體諒才能互相合作。」

張惇涵說，他身為一個基隆小孩，實在很難想像「雨都」會缺水。但在極端氣候下，降雨量創下五年以來同期的新低，今年8月，基隆就遇到缺水的狀況。蔡總統當然非常關心基隆的水情，指示經濟部用各種方法全力協助；也調用去年百年大旱中，在新竹派上用場的「海水淡化設施」支援。不只是經濟部，國軍弟兄姊妹也出動支援，過程當中，不斷跟基隆市府保持密切聯繫，只要哪一個社區有缺水，直接按圖索驥、即刻行動。不過，幸運的是，海淡設施還沒進場，很快地雨就來了，基隆水情舒緩了。

張惇涵說，「我不相信人定勝天，但我相信事在人為。大自然的力量，或許可以預測，但不可能標準化；而人可以做的，是在標準之上，追求更好的標準。跟天拚搏、跟時間賽跑，唯一不變的就是一直在變，也永遠不可能做到完美。做好準備是基本的標準，但努力做得比標準更好，是政府的責任，更是人民的託付。」