小黃不插旗別排班？謝國樑批黑道行徑 蔡適應：非事實

國民黨籍基隆市長參選人謝國樑陣營接獲「檢舉」，出示疑是車隊幹部發出「如不插旗（指表態挺蔡適應）者，請勿報班、排班」訊息，舉報人質疑「不插旗就不能排班跑車，這是什麼道理？」謝陣營批評蔡陣營壓迫計程車司機插旗行為，「簡直是黑道行徑」。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，所有後援會的成立都屬自發性質，會尊重個人與相關團體的自由意志。謝陣營的指控並不是事實，蔡適應競總從來沒有壓迫或強迫任何人。初步了解，此事應是個別車隊的溝通誤會，已請車隊向司機再次說明。

謝國樑競選辦公室發言人余治明今天說，選戰逐漸白熱化，參選人宣傳資訊出現在基隆大街小巷，近日也在基隆計程車群組中流傳。

謝辦接獲的檢舉訊息文字為「明天開始插旗子，請各幹部督導，如不插旗者，請勿報班、排班」、「本會支援選舉造勢出公差，無論有無派出車輛參加皆無出差費以示公允。若有關單位有補貼油料金，一律充當贊助本會基金，統籌運用」。

余治明表示，如果是廣告宣傳行為，應當要提供相對應的廣告費用給業者或計程車司機，再怎麼野蠻也不可以用排班、跑車的做法，威脅計程車業者必須插旗。這不僅影響個人對於參選人支持的意願，更嚴重影響計程車業者的生存權，這種囂張的行為簡直是黑道行徑。

余治明說，就他了解目前已經有3個計程車隊「接獲到類似的命令」，背後是否有組織在動員運作？蔡適應喊出「基隆ING」的口號背後，到底藏有多少類似這種黑道的行徑？