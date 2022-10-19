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嗆柯文哲粗俗無禮 卓榮泰：攝影機前感性淚流給誰看？
民進黨前主席卓榮泰今天在臉書對台北市長柯文哲火力全開，不僅質問留給了台北什麼？還稱柯「這麼粗俗無禮的人，還常常在攝影機前感性的哽咽淚流，到底給誰看」？
卓榮泰指出，從未看過這麼囂張的民選市長，把媒體說是鯊魚，把回答媒體提問說是餵食，對議事廳對議員說「我管妳去死」，對民進黨台北市長參選人陳時中說「去死吧」，對車泡水的市民說「自己負責」。
卓榮泰表示，當市長水災不在、市民受害，柯文哲竟然一副「市民有事、市長無事」的輕鬆樣，市民何辜？卓說，八年了，這位粗俗無禮囂張的市長除了「對抗中央、教壞姍姍」之外，還留給台北什麼？
卓榮泰批評，夠了，真是夠了，他的繼承人有什麼值得留念的？
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