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高虹安論文門 資策會將發函美大學、稱兼職違勞動契約

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
針對民眾黨新竹市長參選人高虹安論文被爆抄襲一事，資策會執行長卓政宏(左)表示已經在確認發給美國辛辛那提大學的律師函文字，同時也將對高虹安兼職違反勞動契約，循法律途徑處理。圖／聯合報系資料照片
針對民眾黨新竹市長參選人高虹安論文被爆抄襲一事，資策會執行長卓政宏(左)表示已經在確認發給美國辛辛那提大學的律師函文字，同時也將對高虹安兼職違反勞動契約，循法律途徑處理。圖／聯合報系資料照片

新竹市長參選人、立委高虹安遭質疑領全薪攻讀美國辛辛那提大學博士，論文內容疑似抄襲資策會計劃案，並兼職科智企業，資策會今（19）日於立法院再出拳；資策會執行長卓政宏表示，已經在確認發給美國辛辛那提大學的律師函文字，同時也將對高虹安兼職違反勞動契約，循法律途徑處理。

立法院經濟委員會今（19）日審查2023年度經濟部及所屬單位預算並進行詢答，立委賴瑞隆詢問高虹安論文門後續發展，卓政宏表示，根據之前資策會函請經濟部批准的三項做法，已經函請高虹安說明，並於收到以後7天為期、也就是本周五或下周一為最後期限，逾期未說明，就要提起訴訟。

卓政宏也指出，發文到美國辛辛那提大學的部分，資策會現在跟律師做最後文字的確定，應該在本周內會發出律師函給辛辛那提大學。

賴瑞隆進一步問到，高虹安公開提到她是科智企業的業務處處長，這個兼職有沒有向資策會報備？卓政宏回應，經查確定「沒有報備」，並且在領資策會薪水的情況下，利用資策會的資源去幫別的公司做事，確有違反勞動契約中債務不履行的問題。卓政宏表示，資策會會循法律的途徑來解決。

王美花在立委林楚茵詢問下坦言，她今天才知道高虹安還有兼職的疑慮。她指出，首先要釐清相關關係，若確實有未報備就兼職的不妥適情形，資策會就要按照勞動契約來檢視、主張權利。

卓政宏更提到，經過資策會查清，高虹安在美國攻讀學位時，前面3個學期都沒有事先報備，事後也沒有說明。僅第4個學期有申請短期進修，經詢問過高虹安當時的主管，「大家都是從這個時候（第4學期）才開始知道他要留學的」；他強調，在慢慢把事情釐清清楚後，該做的法律上的主張，都會按照規定去辦理。

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