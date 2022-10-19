二次民主運動連線成立 游盈隆批：執政黨只會抗中保台

「台灣二次民主運動連線」今天中部縣市大誓師，首席顧問、台灣民意基金會董事長游盈隆說明該連線成立的三個主要原因表示，當年黨外時期戰將看不下去，現在執政的民進黨不但沒有實現許多第一次民主運動承諾，還民主倒退，再加上執政黨有問題，沒有願景，只會抗中保台。

台灣二次民主運動連線是由台北市長參選人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信發起，今天上午十時在台中烏日舉辦中部縣市大誓師。

首席顧問游盈隆說，台灣第一次民主運動留下許多諾言沒有兌現，當年黨外時期戰將看不下去，覺得要站出來，現在執政的民進黨不但沒有實現許多第一次民主運動承諾的憲政改革、司法改革，而且還民主倒退，包括沒收黨內民主，讓黨主席一人可以決定六都首長參選的提名權等，今年也是民進黨開黨以來，開除最多黨員的一次，開除逾百名黨員、前所未見。

游盈隆指出，為什麼黨員不服從黨紀要出來參選？那就是因為黨有問題。目前執政黨沒有願景，只會抗中保台，這樣是不夠的，不能只是用抗中保台壓縮人民的思維，限縮人民的需求、或追求改革進步的動力，像蘇煥智、鄭寶清都是身經百戰，對台灣未來都有美好構想，但因為黨沒收初選、扼殺黨內民主自由，沒有機會發聲，民主不但倒退，還讓新的、有創意的，對台灣整體民主正義好的理想沒辦法出現。