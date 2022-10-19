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習近平稱不放棄使用武力 侯友宜：要溝通讓兩岸氣氛緩和

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜昨天接受節目「少康戰情室」專訪，侯友宜說，沒有人願意選擇對立與衝突，在沒有選擇對立衝突之前，很多事情應該是平等尊嚴，大家互相對等交流。圖／擷取節目「少康戰情室」
侯友宜昨天接受節目「少康戰情室」專訪，侯友宜說，沒有人願意選擇對立與衝突，在沒有選擇對立衝突之前，很多事情應該是平等尊嚴，大家互相對等交流。圖／擷取節目「少康戰情室」

中共總書記習近平習近平在二十大時提到，希望盡力用和平統一台灣，但決不放棄使用武力。新北市長侯友宜表示，他是國家體制培養出來的警察，捍衛中華民國，愛台灣這塊土地所有人民，守護他們的安全，是他不變的初心也是職責。

侯友宜昨天接受節目「少康戰情室」專訪，侯友宜說，沒有人願意選擇對立與衝突，在沒有選擇對立衝突之前，很多事情應該是平等尊嚴，大家互相對等交流，要做好溝通，讓兩岸之間氣氛可以緩和一點，捍衛中華民國要有決心。

對於民進黨常打抗中保台是否有用， 侯友宜表示，有事你不會捍衛中華民國嗎？他從以前在槍林彈雨打仗過來的人，他就是在捍衛中華民國，一樣的態度，愛國心不分你跟我，大家都會守護國家，保護人民安全，這是不變的職責。

趙少康提問，有傳言警察要依附民進黨派系才能升官，是否覺得感嘆。侯友宜說，唉！抓人還有分藍綠黨派嗎，壞人就抓去關，好人好好保護，是非分清楚就好，警察人事建構是很重要的，有一定升遷階級、考核管道，有一定順序跟倫理，讓警政人事一條鞭，才能夠保持行政中立。

侯友宜指出，警察很簡單，保障合法、取締非法、制裁暴力三原則，守好才是最重要的本分，警察只有為國家人民做事，才是初心，他是警校養大，是國家養他長大，4年念警校，是養他長大的父母，供他吃助教學，這生以身為警察為榮，他一定不忘初心，努力為國家人民做事，是警校給他的課，才下定決定念刑警。

對於國民黨主席朱立倫說是最強母雞，侯友宜表示，現階段是市長有職責，假日或晚上有空可以去幫忙輔選，是他的責任，朱立倫、江啟臣在國民黨環境最不好的時候，願意承擔負責，他都很尊重，大家願意團結目標一致，集結有心想為這塊土地奉獻的人，相信只要努力認真做，市民就會給機會。

侯友宜 警察 2022大選 新北市長 兩岸關係

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