北市水門爭議 黃珊珊：若通知時間差不合理市府該補償

尼莎颱風來襲，台北市百齡橋下許多車輛因此慘遭淹沒泡水，責任歸咎引發討論。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，若市府通知的時間讓民眾來不及移車，市府可能就要有些補償，未來可能以後要有科技方法，例如以台北通通知，用新的技術改善。

黃珊珊今天公布青年政策，記者會後接受媒體訪問時表示，她當晚有接到受困大佳河濱公園民眾的電話，她聯絡工務局協助民眾脫困，當時水位真的上升很快，車子已經出不去了，人的部分她請人看如何最快疏散，當天大家都很急在做這件事。

黃珊珊說，颱風很清楚能有預警，可以事先幾個小時提醒，有SOP，但現在都是強降雨，沒有颱風警報，所以她今天也在討論，這樣的新型災害，要顧及大多數人利益，不能讓水門開著淹全台北市。

黃珊珊說，有個原則，若通知的時間差不合理，政府應該要有補償措施，若時間差足夠讓人移車，車主就要自己負責任，若按照民眾所說，接到通知的時間只剩不到5分鐘就被關水門，就她了解台北市長柯文哲已經指示副市長彭振聲釐清責任，釐清後再確定市府到底有無責任。

黃珊珊說，前市長郝龍斌時代發生過類似事件，當時以停管基金經費做補償，因為當時沒有這些SOP，現在雖然有也公告，但仍有類似狀況，她思考未來用科技方法，例如說停在堤外，車主上台北通登入、掃QR code，知道車子在這，若有任何狀況，台北通立刻通知，就不會再說簡訊沒收到。

颱風來襲當天藍綠白三位市長參選人都到現場勘災，國民黨參選人蔣萬安是最後到的，議員鍾小平昨天在政論節目上替蔣萬安緩頰，稱他這樣是因為他懂事。黃珊珊今天說，她不回應個別的意見，她當天去現場是因為那是她熟悉的地方，里長第一時間問她怎麼辦，她當議員時就有在那邊邊坡辦會勘，那個邊坡是第一次崩塌，其他崩過的都有巡查。

黃珊珊說，她當時人就在附近，過去勘災跟懂不懂事沒關係，她也不是去干擾救災，而是去看自己能幫什麼忙，到現場勘災是她當議員24年來的習慣，只要民眾有問題她就去看能否幫忙，不是要去作秀。