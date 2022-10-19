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出席世華年會頒發華冠獎 賴清德：讓國際有更好的台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會暨第九屆華冠獎頒獎典禮」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會暨第九屆華冠獎頒獎典禮」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會暨第九屆華冠獎頒獎典禮」，他肯定10位華冠獎得獎人對台灣社會的貢獻；他也期望全世界的世華姐妹，大家一起團結合作，讓下一代有一個更好的國家，也讓國際社會有一個更好的台灣。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸再度受邀出席世華2022世界年會暨第9屆華冠獎頒獎典禮。首先他要代表蔡總統祝福年會圓滿成功，成果豐碩，並且要恭喜10位得獎人。他認為，要得到華冠獎非常不容易，除了要經過嚴謹的評審程序，得獎者對社會有具體貢獻，同時要能呈現世華姐妹包容、溫柔、勇敢、堅毅、生生不息的力量。今年10位得獎者來自海內外不同國家，得獎事蹟雖各有不同，但都具備了這些世華姐妹的特質，能獲此獎實至名歸。

賴清德指出，世華總會創立於1994年，在歷屆總會長及所有世華姐妹的努力之下，在各方面皆已獲致相當成果。第一，大家都對僑居地或對台灣的經貿有非常大的貢獻，創造就業機會，安定社會；第二，每一位世華姐妹都心懷台灣，支持國家，協助推動國家重大政策；第三，總會號召團結所有海內外的世華姐妹，投入公益，造福在地，同時也進行國民外交，提高台灣國際能見度。

賴清德表示，現在台灣已經有能力幫助國際社會。就像世華姐妹在疫情期間，大家有錢出錢、有力出力，捐贈物資，幫助當地民眾一起防疫，讓國際社會看到台灣「Taiwan can help、Taiwan is helping」的精神。

賴清德說，他每次參加世華的活動，都彷彿置身在集美麗、活力、向心力於一身的嘉年華會，也感謝世華總會將分散在世界各地的世華姐妹聚集在一起，在國際上綻放光芒，讓國際看見台灣。他也希望全世界的世華姐妹，共同響應蔡總統號召，做蔡總統的後盾，落實蔡總統的理念，大家一起團結合作，讓下一代有一個更好的國家，也讓國際社會有一個更好的台灣。

賴清德 疫情

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