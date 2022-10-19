棄保操作頻傳 蔣萬安：剩一個月持續深入基層

台北市長選戰三腳督，棄保操作聲音頻傳，且根據最新民調民進黨台北市參選人陳時中的欣賞度，超車國民黨台北市長參選人蔣萬安。蔣萬安今被問起此事說，民調起伏都是參考，最重要是剩下一個月如何持續深入基層與民眾互動。

台灣民意基金會18日公布最新民調，顯示陳時中欣賞度25.3%，並以7.3個百分點的幅度，領先國民黨參選人蔣萬安的18.0%欣賞度。

蔣萬安上午到星宇航空拜會，與星宇航空董事長張國煒閉門會談，他在結束後受訪時說，民調起伏都是參考，最重要是剩下一個月如何持續深入基層與民眾互動，端出政策牛肉，成為市民心中最好的選擇。

另外，多位台北政壇人士指出綠營基層「棄陳保黃」氛圍自然醞釀中，蔣萬安說，棄保問題、棄陳保黃都是綠白間思考的問題，對他而言希望支持者不用含淚同票、猶豫不定，就是堅定支持大家期待的候選人蔣萬安。他也會持續勤走基層、端出政策牛肉，讓自己成為市民心中最優先的選項。