「柯鍾」明合體 黃珊珊：每個人要對自己行為負責

苗栗縣長參選人鍾東錦明將造訪台北，台北市長柯文哲將親自接待，傳台灣民眾黨內有雜音。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天被問到是否擔心影響選情時表示，每個人有自己的立場，要對自己的行為負責，和她沒有直接關係，選舉應該多講自己的願景和政見。

鍾東錦明將以議長身分拜訪台北市議會，下午預計赴北市府的大數據中心參觀，因鍾屢遭對手批黑金，若柯鍾合體恐被打成「黑白配」，傳民眾黨內憂心合體恐影響新竹市長參選人高虹安及黃珊珊選情。

黃珊珊今天上午在青年政策記者會後接受媒體訪問，被問到柯鍾合體，及持續有「棄陳保黃」傳言時表示，每個人有每個人自己的立場，每個人都要對自己的行為負責任，和她沒有什麼直接的關係，而選舉每天都在講別人，她希望參選人可以講講自己的願景、要給成什麼樣的未來，不是把勝敗依靠在別人的選擇上，或靠別人做任何操作，台北市民的水準不用再做這樣的操作，沒有意義。

最新民調顯示民眾黨民調重挫，國民黨重回第二大黨地位，黃珊珊今天說，民調常上上下下，每天都有變化，這是很正常的事情，大家不用每天把民調當股票指數來看，就算是上市櫃公司，也要先把本業做好，本業做不好每天看股票指數，將來只是打回原形，參選人和政黨還是回到最重要的是爭取人民認同。

媒體報導，蔡英文總統多次出席活動時找黃珊珊，蔡總統偏愛黃珊珊。黃珊珊說，民進黨每個人每天都說很多話，國民黨也喊棄保，大家都在說，她沒辦法每天都回應這些空穴來風的事情，也沒有必要故意貼別人標籤。