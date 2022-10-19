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談跟中央關係 侯友宜嘆氣：沒什麼好抱怨的 能溝通就溝通

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
對於主持人趙少康提問跟中央關係如何，侯友宜先嘆了口氣，說沒什麼好抱怨的，能溝通就自己去。圖／翻攝節目「少康戰情室」
對於主持人趙少康提問跟中央關係如何，侯友宜先嘆了口氣，說沒什麼好抱怨的，能溝通就自己去。圖／翻攝節目「少康戰情室」

新北市長侯友宜昨天接受節目「少康戰情室」專訪，對於自己的行事風格，他說，跟過去從警的養成教育有關，盡量都在第一線。對於主持人趙少康提問跟中央關係如何，侯友宜先嘆了口氣，說沒什麼好抱怨的，能溝通就自己去。

被問及行事風格跟執政政策是否跟從警有關，侯友宜表示，有一些養成教育，不管大小事，原則上盡可能在第一線，尤其當刑警時，在基層那10幾年歲月，有過沒有防彈衣，拿短槍對衝鋒槍，遇到很多未知狀況，帶隊官都要衝鋒陷陣，這樣別人才會肯跟你幹。

侯友宜說，不可能一人抓歹徒，最重視團隊不是個人，絕對面對一件事情不可以退卻 ，有錯一定是他的錯，有功一定是屬下的功，當長官要有應有的擔待。

侯友宜話鋒一轉，其實只要中央給他支持，都市計畫核定就可以做了，包含銀河灣計畫等，只要他當市長一天 ，就會不斷去接受大家認為不可能的挑戰，後面的人在他們挑戰過後，後面的興建有依循可以做。

趙少康提問，侯友宜跟中央的關係如何，侯友宜先嘆了一口氣，接著說每個人有每個角色，沒什麼好抱怨的，他能溝通就自己去，中央就是長官，總是希望他們給多一點，但有些東西就是達不到，就像他經常講的統籌分配稅款，明年新北一人才8000多元，台北市就1萬8千，多了2倍，新北總人均預算是六都最低，但很多事跟中央能夠溝通就溝通。

侯友宜說，最重要還不是錢，是行政效率，中央給我們支持，用行政效率開源節流，很多整體開發都用回饋方式，公益回饋空間、回饋待金，讓他去做事，錢很重要，行政效率更重要，要有三民主義，便民、利民、愛民， 中央一定要溝通協調，給不給資源都尊重，最重要還是要靠自己，不斷努力往前走。

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