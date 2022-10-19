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影／再赴「全國最深藍區」掃街 林佳龍：接觸不同人群

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，攤商送上「好彩頭」白蘿蔔。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，攤商送上「好彩頭」白蘿蔔。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，他表示，繼上次黃昏市場，要在早市接觸不同人群，有多位攤上送上祝賀當選蔬果。綠營黨務人士說，深藍區掃街也有熱烈歡迎令人驚訝，從動作及表情就能得知是死忠支持者。

林佳龍今上午在新北市議員陳永福、議員參選人陳乃瑜陪同下來到號稱藍營票倉的新店建國、仁愛市場掃街拜票，不少攤商戴起印有「新北大翻新」的帽子迎接，熱情要求合照，還送上象徵好彩頭的菜頭、鳳梨及「好事發生」的花生糖，也有路過民眾上前要求合照。

林佳龍說，市場是人群聚集之處，「一日三市」早、午、晚市都是不一樣的人潮，再次來到新店建國市場也是著眼於今天的早市和上次黃昏市場能接觸不一樣的人群、不一樣的攤位，希望透過掃市場多和基層鄉親互動、握緊每一雙手，「傳達我們新北大翻新的力量」。

綠營黨務人士表示，自己不少同仁聽聞「深藍區」攤商還熱鬧迎接都非常驚訝，這樣熱情支持是從動作、表情上就看得出來，可以看出選票會真的入匭，有信心接下來越戰越勇。

溪南地區地方人士觀察，熱鬧程度比起昨日中和勝利市場掃街，仍有一定程度差距，有些攤商是「以和為貴」禮貌性握手及祝福，更別提有些直接擺臭臉、拒絕握手，不過比起上次黃昏市場，再加上深藍區因素，對林佳龍來說已算是大有斬獲，值得持續關注。

民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，攤商送上「好事發生」花生糖。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，攤商送上「好事發生」花生糖。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，親簽帽子送攤商。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，親簽帽子送攤商。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，攤商熱情拍照。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，攤商熱情拍照。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，有民眾送上「包、糕、粽」及鳳梨。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今再赴「全國最深藍區」新北新店區掃市場，有民眾送上「包、糕、粽」及鳳梨。記者李成蔭／攝影

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