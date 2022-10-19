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影／柯文哲水門案惹議 黃珊珊：時間差不合理政府補償

聯合報／ 記者游昌樺李文顥賴韻如／台北即時報導
尼莎颱風帶來豪雨，造成北市百齡橋下堤外停車場逾百輛汽車泡水，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，如果通知的時間差不合理，政府就應該有補償的措施。記者游昌樺、李文顥／攝影
尼莎颱風帶來豪雨，造成北市百齡橋下堤外停車場逾百輛汽車泡水，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，如果通知的時間差不合理，政府就應該有補償的措施。記者游昌樺、李文顥／攝影

尼莎颱風帶來豪雨，造成北市百齡橋下堤外停車場逾百輛汽車泡水，台北市長柯文哲指出，當天下午3點55分就通知關水門，遭踢爆下午5點10分水門已經關閉，卻在20分才收到通知。針對此事，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，如果通知的時間差不合理，政府就應該有一些補償的措施，但如果這個時間差夠合理，大家可以有時間去移車，車主就要自己負責。

另外，北市議員鍾小平稱，國民黨台北市長參選人蔣萬安到內湖康樂隧道勘災最晚到，未於第一時間到場，是因為「懂事」。黃珊珊對此回應說，個別人士的個別意見不予回應，自己會去現場是因為是很熟悉的地方，里長第一時間詢問該如何處理，自己協助聯絡相關單位，這跟懂事不懂事沒有關係，我們也不是去干擾救災，而是去看看能夠幫什麼忙，到現場勘災是當議員24年到現在的習慣，只要有狀況，民眾有問題，希望我們幫忙的，就去看看自己能不能幫忙，也不是要去做什麼秀。

台北市長 議員 黃珊珊 2022大選

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