影／柯文哲水門案惹議 黃珊珊：時間差不合理政府補償

50元能否改變選民投票意向？國民黨台南市長參選人謝龍介猛攻尋求連任的黃偉哲發放50元市場券、夜市券，甚至提告賄選，企圖阻斷黃利用行政資源，但效果似乎有限，甚至引來不同意見，謝龍介趁機將戰場拉到市場與夜市，除了拜票，也以擅長的直播介紹市場及攤商特色，並喊出普發1千元才能振興經濟。謝龍介出招，效果如何？有待觀察。

2022-10-19 13:00