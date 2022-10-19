簡舒培痛批柯市府SOP掉漆：要民眾6分鐘飛奔救車

中颱尼莎影響北台灣，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部指出，災情發生指揮官卻不在災害應變中心，橫向溝通不良造成北市府知情水位暴漲卻沒及時通知民眾，導致在大佳河濱公園的活動廠商及欲移車民眾受困堤外，柯文哲引以為傲的SOP出現荒腔走板行為，卻要民眾為自己行為負責，痛批柯文哲沒良心。

陳時中競選總部今召開「柯P水門案!千錯萬錯都是人民的錯？」記者會，北市議員簡舒培痛批，這起事件就是「柯文哲水門案」，災情發生第一時間沒放棄輔選行程，急返台北後卻不滿要國民為自己行為負責，講法冷血無情，並還原16日大佳河濱公園風潮音樂及移車民眾受困堤外情況及當天簡訊通知的時序。

簡舒培指出，風潮音樂申請在大佳河濱公園舉辦世界音樂祭，周日在河堤內搭建舞台，北市府當天下午4時關閉水門時不查看工作人員是否完全撤離，下午5時10分工作人員發現無法進入堤內，下午5時20分收到市府簡訊通知水門關閉，導致部分工作人員及12名民眾受困提外。

簡說，市府澄清當天發了幾萬封簡訊提醒民眾，但實際上，民眾在16日早上9時04分收到第一封市府簡訊，內容說早上8時要實施疏散門「只出不進」管制政策；早上10點54分通知中午11時要關閉所有淡水河疏散門，「民眾只有6分鐘可以從家裡飛奔到水門搶救車子，柯文哲可以這樣沒良心嗎？」

簡舒培再說，下午3時55分時發現基隆河水位迅速上漲，宣布要關閉基隆河沿岸疏散門，並提醒民眾盡速駛離車分，但沒說何時關閉水門，只要求盡速駛離車輛；下午4時31分時告知民眾，下午4時已把所有基隆河、新店溪、景美溪沿岸疏散門關閉。

「3時55分說要關水門，4時就關閉，民眾只有5分鐘反應時間」，簡舒培轟，水門都關閉了，下午4時21分才傳簡訊說，「嘿嘿，我給你5分鐘，來不及的人你完蛋了，開不走」，質問這是有良心、有SOP的市政府嗎？根本就是謀財害命的市府。

簡舒培說，北市府8萬大軍其實都準備好，只欠一個指揮官，昨天詢問交通大隊為何過去颱風都能緊急調離車輛，這次卻沒有，交大回覆，水利處當天早上7時宣布8時疏散門只出不進管制政策，「下午2時31分在市府防災群組再次提醒，有隨時關閉疏散門的可能」。

簡指出，市府早在下午2時許就知道水位上漲，卻直到下午3時55分才告知4時要關閉水門；根據交大的回覆，依照SOP，交大配合水利處進行行政移置，經查該處發布時間緊急且「未通知交大進行拖吊移置」，加上早上8時已實施只出不進政策，拖吊車無法進入水門，只能暫停拖吊業務，讓車輛變成泡水車？

簡舒培質疑，這是人民要負責，還是北市府要負責？市府內部防災群組可見，水利處隨時告知水位變化，卻看不到指揮官調度，就算市長不在，北市府還有副市長、秘書長及全台數量最多的發言人，卻都沒人出來開記者會提醒民眾，整個北市府周日猶如空城，「柯文哲水門案」建立在北市民生命財產安全上，柯文哲應講清楚說明白。