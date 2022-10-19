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「請給我們支持」 蔡英文談2050淨零轉型是跨世代工程

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
外貿協會及SEMI共同主辦的台灣國際智慧能源週上午舉行開幕，蔡英文到場致詞表示今年是綠能發展以來「最風光亮眼的一年」。記者曾吉松／攝影
外貿協會及SEMI共同主辦的台灣國際智慧能源週上午舉行開幕，蔡英文到場致詞表示今年是綠能發展以來「最風光亮眼的一年」。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今天上午出席「2022台灣國際智慧能源週開幕典禮」，蔡總統強調，2050淨零轉型是一項跨世代、跨領域、跨國際的轉型工程。政府會繼續努力、加速發展，「也請各界繼續給我們更多的支持，一起為環境永續、產業競爭力更盡一份心力。」總統並祝福展覽活動圓滿成功。

蔡總統致詞時表示，今天很高興來參加第五屆「台灣國際智慧能源週」的開幕典禮。上個禮拜四，台灣正式邊境解封，現在無論商務、觀光或國際交流都更加便利。「台灣國際智慧能源週」就是開放國門之後，第一波重要的國際會展活動。

蔡總統感謝主辦單位的用心，讓這個展覽的規模，一年比一年大，參展廠商也越來越多。現在不僅成為「全台最具指標的能源產業交流平台」，也向全世界展現出台灣積極發展綠色能源的決心。

蔡總統說，從她上任以來，能源轉型就是政府的重要施政目標，這也關係到未來30年台灣的轉型路徑。這是一項非常艱難的挑戰，「過去6年，我們已經打下穩健的基礎，未來會繼續整合各界的量能，公私合力，加速邁向『2050淨零轉型』」。

蔡總統指出，今年能源周也因應政府政策，在既有的展場外，擴增了「台灣國際多元創能展」和「台灣國際淨零永續展」，讓國內及國際產業人士能透過這個平台，進行深度交流，一起為台灣的淨零轉型來努力。

蔡總統也說，她要告訴大家，過去這幾年，在各界的共同投入之下，今年是發展綠能以來最「風光」亮眼的一年。現在的太陽光電設置量已經有9.06GW，相較2016年，增加超過7倍；今年暑假的正中午已經可以發電超過5.5 GW。

蔡總統提到，「我們離岸風電的成長速度很快。目前西海岸同時有4座風場正在加緊趕工，加上現有的2座風場，預計今年底可完成共200座的風力機，把今年秋冬強勁的東北季風，轉換成為珍貴的綠電資源。此外，我們也正積極推動儲能建置，目標在2025年達到1.5GW的電池儲能系統，她也請行政院更加速一些；在電網端的應用上，台電開放電力交易平台，將可提供1GW的輔助服務。」

蔡總統談到，這幾年來，許多企業跟隨國際潮流，加入RE100的行列，面對業界對綠電的急迫需求，「我們已經公布淨零排放的路徑圖，並陸續提出『十二項關鍵戰略』，來整合跨部會的資源。我們也會持續投入前瞻技術研發，以及其他各種綠色能源的開發，包括氫能、地熱、海洋能及生質能等，都是發展重點。我們要用科技力，進一步驅動能源轉型的步伐。」

蔡總統指出，政府也會跟企業保持密切合作，持續引導走向低碳轉型。從今年開始，「投資台灣三大方案」把減排納入申請要件；明年開始也逐步要求企業，必須揭露溫室氣體的盤查資料。政府規劃以「先大後小」、「以大帶小」的模式，不僅要降低中小企業在轉型過程遇到的衝擊；也要讓減碳成為產業升級、經濟發展的新動能。

蔡總統強調，2050淨零轉型是一項跨世代、跨領域、跨國際的轉型工程。政府會繼續努力、加速發展，「也請各界繼續給我們更多的支持，一起為環境永續、產業競爭力更盡一份心力。總統並祝福展覽活動圓滿成功。」隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行活動揭幕儀式，接著參觀「台電再生處」、「台達電子」展場。

台電 蔡英文

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