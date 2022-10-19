發起撤銷高端疫苗EUA公投 蘇偉碩：對岸審查都比台灣嚴

高端疫苗近日爭議不斷，由於保護力數據不足，被食藥署要求補件，期限只到10月底，若未補件或補件後仍未通過審查，EUA資格將廢止。不過，反萊豬醫師蘇偉碩偕民眾黨發起「撤銷高端疫苗EUA」公投案並表示，高端疫苗EUA審查過程不符合國際標準，連對岸的送件門檻都達不到，何況是日本？

民眾黨中評委張凱鈞今代表民眾黨出席公投記者會，他表示，國外所有疫苗EUA都要錄影公開，但台灣EUA不公開、不錄影，難怪台灣疫苗走不出國際；高端也是上市公司，沒有資料保密30年的必要。

張凱鈞強調，台灣300萬人民打了高端疫苗，但台灣還是有700多人確診，到底高端疫苗保護例如何，要求健保數據全面開放檢視；同時，根據財報高端疫苗一劑成本195元，卻翻漲3.5倍以上賣給政府，如今175萬劑要銷毀，12億由全民買單。並要求政府要是讓高端補件後廢止，真相就會石沉大海，人民務必透過公投，找出政府被後藏匿的理由。

公投發起人之一的王文心指出，高端疫苗在去年7月19日未完成二期人體試驗時，就通過通過EUA，截至10/17日，高端疫苗已經施打了305萬7956劑，卻無法提出讓醫學界接受的保護力數據，台灣2350萬人變得比白老鼠更不如。質疑，那高端疫苗都打超過一年了，防重症和死亡的保護力數據難道也要封存30年嗎？

同時，國人接種高端疫苗，入境日本須提供PCR證明，引發民怨，疫情指揮中心研擬開放接種高端疫苗民眾，可補打其他國際認證廠牌的疫苗。衛福部長薛瑞元今列席立法院財政委員會報告前受訪表示，應該已經要上路，至於加打方案如何執行，要問指揮中心，他不方便回答。

對此，蘇偉碩表示，高端疫苗的問題，是在台灣EUA審查完全不符合國際標準，要是送到中國，是連送件資格都不符，審查標準都是很嚴格的；國人打高端不能到日本，撇除外交承認問題，重點也是高端連日本的送件門檻都達不到，沒有國際任何人體試驗數據，跟WHO有沒有承認無關，即使是會員國，連接種一年後的保護力都拿不出來，有哪個國家能夠接受？

蘇偉碩表示，依照公投法規定，公民投票第一階段需要1931位合格的提案人，目前已經收集到1754位提案人的連署書，還差將近200份提案連署書，但為了避免中選會審查剔除造成人數不足，希望在野各黨派與社會各界能夠協助在募集2000位提案人的連署書，爭取在今年12月中能將第一階段的連署書送到中選會，趕在明年8月進行公投。