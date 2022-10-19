再發振興券刺激消費？主計長：目前沒有規畫

受到通貨膨脹、原物料上漲等因素，外食族痛苦指數創新高，經濟成長動能轉弱，政府是否再發放振興券備受關注。行政院主計總處主計長朱澤民今天表示，目前沒有這樣的規畫；國發會主委龔明鑫則說，目前預估明年經濟成長會持續。

主計總處日前公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，漲幅較8月的2.66%擴大，外界憂心通膨又要升溫。國民黨立委林德福今天在立法院財政委員會質詢時表示，薪資追不上物價漲幅，第四季是否漲幅會再創新高？

朱澤民表示，目前趨勢外食還在漲，對於未來情況不敢講，但要跌回來很難。薪資不漲部分，主要是指經常性薪資，如果納入獎金等總薪資，整體還是成長0.95%，經常性薪資則是減少萬分之二。

朱澤民表示，明年經濟景氣看壞成為國際共識，主要是受到美國大幅升息影響，台灣通貨膨脹相對較小，民生物資充斥壓力，明年CPI漲幅預估應該會在2％以下。

林德福詢問，政府是否規畫再發振興券刺激消費，朱澤民說，目前沒有這個規畫。龔明鑫補充說明，明年度振興經濟預算已是2.7兆，大幅增加4000多億，可以促進整個經濟動能，由政府支出公共建設的增加，用這個方式來促進經濟。