【重磅快評】原來是自己人查疫苗採購 監察院越描越黑

疫苗採購疑雲重重，監察院因遭到質疑對此視而不見，主查的4名監委因而具名發出聲明稿，表示此案正在調查中。不過，不看不知道，一看嚇一跳；原來早在去年7月，監委就已經立案調查，而且主查監委，甚至還有疫情爆發後仍擔任衛福部次長的蘇麗瓊；不惟如此，其餘監委也多與民進黨關係密切，如此情況下，還能對監院調查有所期待嗎？

根據監院的聲明，此案主查的監委除了蘇麗瓊，還有林郁容、王麗珍和蕭自佑。而蘇麗瓊不僅僅是「前衛福部政務次長」而已，其接任衛福部次長的時間，是2019年1月，一直到2020年8月就任監察委員才卸任。換句話說，疫情前半段2020年初後整整半年，蘇麗瓊就是衛福部的首長之一。

雖然以蘇麗瓊的背景看，其在衛福部並不是主管公衛、防疫，而是社福；但無論如何，既然衛福部是被調查的對象，疫苗採購和本土疫苗研發也早在2020年疫情之初便已開始，如果監院真的是中立處理，身為當時的首長之一，蘇麗瓊難道不用迴避嗎？

而且，蘇麗瓊插手防疫調查，這已非首例。去年疫情破口「3+11」案，也是蘇麗瓊主動調查，歷經1年調查，查出交通部官觀光局、民航局、華航、桃園市府都有缺失，結果卻連糾正都沒有，只要求「衛福補檢討改進」、「參處」而已。

至於其他主查監委，林郁容是黨產會主委林峯正的哥哥，其在監院的代表作，就是為自己好友、前立委段宜康出氣，「二度彈劾」處理「段宜康曲棍球案」的檢察官；至於蕭自佑，亦有濃厚綠營背景，曾是陳水扁319槍擊案時的隨行醫師。如此查案陣容，也就難怪去年7月成案，迄今已經1年3個月，卻還查不出個所以然來。監委們是在還沒查清楚，還是還沒找到幫衛福部、指揮中心脫罪的理由？

監院查疫苗案消極怠惰、雙重標準至極，但在聲明裡，竟還自稱正「加速比對相關資料」。聲明裡還特別點出，媒體指高端疫苗「一劑好像賣1000多元」，必須依據事實判斷。但監委忘了，最早說「高端疫苗一劑好像賣1000多元」的，不是媒體，而是衛福部的專家李秉穎。是衛福部說謊，還是王必勝說謊，拿合約出來看便知。到底誰在企圖用模糊焦點、拖延時間來護航，至此就一覽無遺了。

事實上，自陳菊擔任院長的監察院成立以來，外界早對監院的公正性不抱期待。監察院坐領乾薪，對蔡政府的諸多疏失、弊端視而不見，這也非首例。但尸位素餐還大言不慚，甚至對於利益迴避理都不理，就讓人駭然了。